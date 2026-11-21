Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni düzenleme için yılbaşından önce tarih vermesi, zam beklentilerini artırdı. Yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsaması beklenen çalışmada, maaşlara enflasyon farkının yanı sıra ek iyileştirme yapılması değerlendiriliyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; özellikle aylığı 40 bin TL'nin altında kalan 12 milyon 240 bini aşkın emekliye 5 bin TL'ye kadar ilave artış seçeneği üzerinde duruluyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ZAM MODELİ

Yeni düzenleme hazırlığında tüm emeklilere aynı oranda zam yapılması yerine, maaş gruplarına göre farklılaştırılmış bir model öne çıkıyor. Refah payı veya seyyanen zam seçenekleri değerlendirilirken düşük maaş alan emeklilere daha yüksek oranda iyileştirme yapılması hedefleniyor.

40 BİN TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALANLARA EK DESTEK

Çalışmanın en önemli başlıklarından birini aylık geliri 40 bin TL'nin altında kalan emekliler oluşturuyor. Bu gruptaki yaklaşık 12 milyon 240 bin kişiye enflasyon farkına ek olarak 5 bin TL'ye kadar iyileştirme yapılması seçeneği değerlendiriliyor.

Paylaşılan maaş dağılımı verilerine göre emeklilerin yaklaşık yüzde 90'ı 50 bin TL ve altında, yüzde 80'i ise 40 bin TL ve altında aylık alıyor.

PRİM GÜNÜ VE ÇALIŞMA SÜRESİ DE HESAPLANACAK

Yeni modelde emeklilerin yalnızca mevcut maaşlarının değil, çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlerin ve çalışma sürelerinin de dikkate alınması planlanıyor. Daha yüksek prim ödeyerek emekli olanlarla düşük prim üzerinden aylık bağlananlar arasındaki maaş farkının korunması amaçlanıyor.

Ayrıca 65 yaş üzerindeki emeklilere yönelik ilave destek seçenekleri de değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Düzenlemenin bir diğer önemli başlığı ise kök aylık uygulaması olacak. Kök aylığı düşük olduğu için en düşük emekli aylığı seviyesinde ödeme alan yaklaşık 5,1 milyon emeklinin sayısının daha fazla artmaması için alternatifler üzerinde çalışılıyor.

Bu kapsamda yalnızca düşük aylıkların yükseltilmesi değil, prim gün sayısı ve çalışma süresine bağlı maaş farklılıklarının korunması da hedefleniyor.