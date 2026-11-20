İngiltere'de cezaevinde görev yapan 25 yaşındaki kadın gardiyan Leah Robinson, mahkûm sevgilisi için yaklaşık 2 kilogram esrarı vücudunun gizli bölgesinde saklayarak cezaevine sokmaya çalıştı. Narkotik köpeğinin dikkati sayesinde ortaya çıkarılan olayın, cezaevi dışından da kişilerin dahil olduğu geniş çaplı bir uyuşturucu ağıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Robinson 28 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ YAKALATTI

İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesindeki HMP Lowdham Grange Cezaevi'nde görev yapan Leah Robinson, Ağustos 2023'te mesaisine geldiği sırada narkotik köpeğinin kendisine tepki vermesi üzerine şüphe çekti. Yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram esrar reçinesinin lateks eldiven içerisine konularak vücudunun mahrem bölgesinde saklandığı ortaya çıktı.

Robinson'ın cezaevi dışında park halindeki aracında da başka bir uyuşturucu paketi bulunduğunu meslektaşlarına söylediği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucunun cezaevi içerisindeki değerinin 6 bin ila 12 bin sterlin arasında olduğu değerlendirildi.

MAHKÛM SEVGİLİSİYLE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Robinson'ın, cezaevinde uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü bulunan Patryk Dziewiatowski ile ilişki yaşadığı belirlendi. İkilinin 2023 yılının başlarında, Dziewiatowski cezaevindeyken yakınlaştığı ve telefonlar üzerinden romantik içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Dziewiatowski'nin Temmuz 2023'te tahliye edilerek Polonya'ya sınır dışı edilmesinin ardından da ilişkinin devam ettiği, Robinson'ın onu ziyaret etmek için Doğu Avrupa'ya dört kez gittiği kaydedildi.

UYUŞTURUCU İÇİN ŞİFRELİ KELİMELER KULLANMIŞLAR

Mahkemede ele alınan delillere göre şüpheliler, uyuşturucu maddeler için “Lemon Drizzle”, “Mario” ve “Milk” gibi şifreli ifadeler kullandı. Robinson'ın Nottingham'daki otoparklarda kuryelerden uyuşturucu teslim aldığı ve bunları cezaevine sokarak mahkûmlara ulaştırdığı belirtildi.

Soruşturma, cezaevi dışındaki kişilerin de dahil olduğu daha geniş bir kaçakçılık ağını ortaya çıkardı. Dziewiatowski'nin annesi Malgorzata Szubrych'in de mesajların iletilmesinde aracılık yaptığı ve para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

28 AY HAPİS CEZASI ALDI

Robinson, uyuşturucu temini için komplo kurmak ve kamu görevini kötüye kullanmak suçlarını kabul etti. Mahkeme tarafından 28 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ağının önemli isimlerinden Dziewiatowski'ye 4 yıl 7 ay hapis cezası verilirken, annesi Malgorzata Szubrych para aklama suçundan 18 ay ertelenmiş hapis cezası aldı. Olayla bağlantılı üç kurye de çeşitli cezalara çarptırıldı.