ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Çin’in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki üçlü görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerin sonuçlarını anlatan Trump, üç ülke arasındaki ilişkilerden İran'la müzakerelere, Ukrayna savaşından yapay zeka alanındaki iş birliğine kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

"DÜNYANIN NÜKLEER GÜCÜNÜN YÜZDE 92'SİNİ OLUŞTURUYORUZ"

ABD, Rusya ve Çin liderlerinin katıldığı üçlü zirveyi dünyanın en önemli uluslararası buluşmalarından biri olarak nitelendiren Trump, görüşmelerde nükleer güvenlik konusunun da ele alındığını belirtti.

Üç ülkenin ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Trump, "Dünyanın en büyük nükleer güçleri olarak birleştik, nükleer gücün yüzde 92'sini oluşturuyoruz. Nükleer riskleri ortadan kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, üçlü görüşmenin tarihi bir dönüm noktası olduğunu savunarak "Dünyadaki en önemli zirvelerden birini gerçekleştirdik. Zirve çok iyiydi, enerji çok iyiydi. Üçümüz arasındaki ilişki çok iyi" dedi.

ÇİN İLE YAPAY ZEKADA ORTAK GÜVENLİK ÇERÇEVESİ: VERİ MERKEZLERİ İÇİN ÇOK SERT BİR MÜCADELE VERECEĞİZ

Şi Cinping ile görüşmelerinde yapay zeka teknolojilerinin de gündeme geldiğini açıklayan Trump, iki ülkenin bu alanda ortak bir güvenlik çerçevesi oluşturulması konusunda anlaştığını söyledi.

Şi'nin kendisini yapay zeka alanındaki gelişmeler nedeniyle tebrik ettiğini aktaran Trump, Çin liderinin "yapay zeka" yerine "süper zeka" ifadesini kullanmayı tercih ettiğini belirtti.

Yapay zekanın sanayi devriminden daha büyük bir dönüşüm yaratacağını savunan Trump, veri merkezlerinin stratejik önemine de dikkat çekti.

Trump, “Veri merkezleri için çok sert bir mücadele vereceğiz” derken, Amerikan şirketlerinin yapay zeka veri merkezlerini ülke dışında inşa etmesine izin vermeyeceklerini, bunu yapmaları halinde çok yüksek gümrük vergileriyle karşılaşacaklarını söyledi.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR AMA KABUL EDECEĞİM BİR ANLAŞMA SUNMADILAR"

İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin de konuşan Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşmaya varmak istediğini öne sürdü.

Ancak İran tarafından sunulan tekliflerin beklentilerini karşılamadığını belirten Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ama kabul edeceğim bir anlaşma sunmadılar" dedi.

Trump, olası bir anlaşmanın hangi şartlarda kabul edilebileceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

"UKRAYNA SAVAŞINI DURDURMANIN DAHA KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı ve ekonomik ilişkileri görüştüklerini açıklayan Trump, savaşın sona erdirilmesi konusunda karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Rusya ve Ukrayna liderleri arasındaki anlaşmazlıkların çözüm sürecini güçleştirdiğini savunan Trump, "Çok zor bir iş, Zelenski ve Putin birbirinden nefret ediyor, ben buna gerçekten üzülüyorum. Ukrayna savaşını durdurmanın daha kolay olacağını düşünüyordum" diye konuştu.

"PUTİN'E 'BEN BAŞKANKEN SAVAŞA GİRER MİYDİN?’ DİYE SORDUM...”

Ukrayna savaşının kendi başkanlığı döneminde başlamayacağını bir kez daha ileri süren Trump, Putin ile bu konuda yaptığı bir konuşmayı da aktardı.

Trump, "Ben başkan olsaydım savaş hiç başlamayacaktı. Putin'e 'Ben başkanken savaşa girer miydin?' dedim, 'Hayır' dedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Rusya ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunun da Putin'le görüşmesinde gündeme geldiğini belirtti.

"ÇİN VE RUSYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLERDE İLERLEME KAYDETTİK"

Çin'de gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında çok sayıda liderle bir araya geldiğini belirten Trump, görüşmelerin ekonomik sonuçlarından memnun olduğunu söyledi.

Dört gün içerisinde daha önce hiç görüşmedikleri kadar fazla dünya lideriyle temas kurduklarını ifade eden Trump, önemli ticaret anlaşmaları yaptıklarını bildirdi.

"Çin ve Rusya ile görüşmelerde ekonomi konusunda ilerleme kaydettik" diyen Trump, iki ülkenin liderleriyle iyi ilişkilerinin bulunduğunu vurguladı.

"TARİHİ BİR ANA GİRDİĞİMİZİ FARK ETTİM"

ABD, Rusya ve Çin arasında gerçekleştirilen üçlü zirvenin tarihsel önemine de değinen Trump, görüşme öncesinde böyle bir sonuç beklemediğini belirtti.

Trump, "İlk ABD, Rusya, Çin üçlü zirvesi. Ben oraya gittiğimde Yalta üzerinde konuşacağımızı düşünmüyordum. Yalnızca bu iki kişiyle iyi geçiniyorum demek istedim. Fark ettim ki tarihi bir ana girmişiz" dedi.

Üçlü zirveye katılmaktan onur duyduğunu belirten Trump, Çin'deki temasları sırasında ABD'nin uluslararası alanda büyük saygı gördüğünü savundu.