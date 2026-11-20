Altın fiyatları düşünce Kapalıçarşı'ya akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, vatandaşları kuyumculara yöneltti. Gram altının ocak ayında gördüğü 7 bin 800 liranın üzerindeki seviyelerden 6 bin liranın altına gerilemesiyle İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı'da hareketlilik arttı. Bir döviz bürosunun önünde oluşan uzun kuyruk ise kameralara yansıdı.
Altın fiyatlarındaki gerilemeyi alım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı'ya yöneldi. Kuyumcuların ve döviz bürolarının bulunduğu bölgede yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ
29 Ocak 2026'da 7 bin 800 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören gram altın, sonraki aylarda önemli ölçüde değer kaybetti.
Kasım ayında 6 bin lira seviyesinin altına kadar gerileyen altın fiyatlarında, küresel piyasalarda doların güçlenmesinin de baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.
Fiyatlardaki düşüşün ardından birikimlerini altına yatırmak isteyen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu.
KAPALIÇARŞI'DA UZUN KUYRUK
Altın alım satımının en yoğun yapıldığı noktalardan Kapalıçarşı'da da hareketlilik yaşandı.
Çarşıdaki bir döviz bürosunun önünde bekleyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde çok sayıda kişinin işlem yaptırmak için sıra beklediği görüldü.
“lafa gelince aç millet aç hani nerde şu kuyruklara bak yollar avmler kuyumcular tıklım tıklım”Tüm yorumlar (12)
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