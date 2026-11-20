Altın fiyatlarındaki gerilemeyi alım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı'ya yöneldi. Kuyumcuların ve döviz bürolarının bulunduğu bölgede yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

29 Ocak 2026'da 7 bin 800 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören gram altın, sonraki aylarda önemli ölçüde değer kaybetti.

Kasım ayında 6 bin lira seviyesinin altına kadar gerileyen altın fiyatlarında, küresel piyasalarda doların güçlenmesinin de baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Fiyatlardaki düşüşün ardından birikimlerini altına yatırmak isteyen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu.

KAPALIÇARŞI'DA UZUN KUYRUK

Altın alım satımının en yoğun yapıldığı noktalardan Kapalıçarşı'da da hareketlilik yaşandı.

Çarşıdaki bir döviz bürosunun önünde bekleyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde çok sayıda kişinin işlem yaptırmak için sıra beklediği görüldü.