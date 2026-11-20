Yenişehir'de alt ve üst kat komşuları arasında bıçaklı kavga: Umut Okan Öztürk hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Yenişehir'de Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katında sabaha karşı çıkan kavgada 22 yaşındaki Umut Okan Öztürk boynundan ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Alt katta oturan 42 yaşındaki O.K. olay yerinde gözaltına alınırken, iki komşunun daha önce daireye su sızması meselesi yüzünden mahkemelik olduğu öğrenildi.
Mersin'de komşular arasında daha önce daireye su sızması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise polis ekiplerince yakalandı.
SABAHA KARŞI APARTMANDA KANLI KAVGA
Olay, sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1314 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan komşular Umut Okan Öztürk (22) ile alt katında oturan O.K. (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Okan Öztürk, boynundan kesici aletle ağır yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyun bölgesinden yaralandığı belirlenen Öztürk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın şüphelisi olarak belirlenen komşu O.K. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
SU SIZMASI YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLMUŞLAR
Öte yandan, iki komşu arasında daha önce daireye su sızması nedeniyle tartışma yaşandığı ve tarafların bu konuyla ilgili mahkemelik olduğu öğrenildi.
Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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