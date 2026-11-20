doğrucu davut:

camileri ingiliz veliaht prens William ve eşi de ziyaret ediyor vallahi sizden daha saygılı davranıyor. içimizden öyle bir nesil türetti ki kemalistler maalesef el kadar bile kendi değerine saygılı değil. yazık vallahi nesli mahvettiler.son 24 sene ak parti iktidarda vs demesin kimse. sistem tamamen değilse de yüzde 90 kemalizm üzerine kurulu ve aynen kurulu düzen devam ediyor

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Atilla ASİLTÜRK: İngiliz veliaht prensinin cami ziyaretindeki saygısını örnek gösterip kendi ülkesinin insanına hakaret etmek, eleştiri değil düpedüz aşağılık bir kıyaslama çabasıdır. Bir yabancının camide nasıl davrandığını ölçü alıp kendi toplumunu küçümsemek ne kadar acınası. Kemalizm'i hedef göstererek bütün sorunları tek bir ideolojiye yıkmak da artık ezberlenmiş bir kaçış yolu. 24 yıldır ülkeyi yönetenlerin sorumluluğunu görmezden gelip hâlâ “düzen yüzde 90 Kemalizm üzerine kurulu” diyebilmek, gerçeklerle yüzleşmekten kaçmaktır. Madem sistem bu kadar Kemalist, 24 yıldır iktidarda olanlar bu sistemi değiştirmek için ne yaptı? Değiştiremediyse başarısızlığın hesabını neden başkasına kesiyorsunuz? İnsanları ideolojik etiketlerle aşağılamak kolay, zor olan kendi siyasi tercihinin, kendi iktidarının ve kendi söyleminin hesabını verebilmektir. Başkasını suçlayarak her şeyi açıklamaya çalışan zihniyet, eleştirdiği düzenin en büyük savunucusuna dönüşmüş durumda. Önce 24 yıllık iktidarın hesabını verin, sonra nesil tartışın. 3 0