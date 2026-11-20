Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu mevcut kadrodaki oyuncuların performansını artırmaya çalışırken yönetim de takımı güçlendirmek için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, yeni transferler öncesinde yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak. Bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen isimler için gelen teklifler değerlendiriliyor.

İLK YOLCULAR NENE VE MIMOVIC OLABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic ile yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. İki futbolcu için gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertliler, oluşacak boşluğu 23 yaş altı yabancı oyuncularla doldurmayı hedefliyor.

LUKAKU İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan isimlerden biri de Romelu Lukaku oldu. Belçikalı golcüye ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinin yanı sıra Anderlecht'in de talip olduğu belirtildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edilen Lukaku için gelen tekliflerin değerlendirilmesi ihtimali gündemde bulunuyor.

ASENSIO İSPANYA'YA DÖNEBİLİR

Sarı-lacivertlilerde ayrılığı gündeme gelen bir diğer yıldız Marco Asensio oldu. Geçirdiği ameliyat nedeniyle sahalara dönüşünün şubat ayını bulması beklenen İspanyol futbolcunun Real Betis, Villarreal ve Sevilla'nın radarında olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe yönetiminin uygun bir teklif gelmesi halinde Asensio'nun ayrılığına izin verebileceği belirtildi.

4 YABANCI İÇİN YER AÇILACAK

Nene, Mimovic, Lukaku ve Asensio'nun ayrılıklarının gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanında dört kişilik yer açılacak. Sarı-lacivertlilerin bu boşluklardan ikisini 23 yaş altı futbolcular için kullanmayı planladığı ifade edildi.

ARCHIE BROWN İÇİN 23 MİLYON EUROLUK TEHLİKE

Fenerbahçe'nin transfer planlarını değiştirebilecek bir başka gelişme ise Archie Brown cephesinde yaşanıyor. Premier Lig ekiplerinin ilgisini çeken İngiliz sol bekin sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu öne sürüldü.

Bu bedelin ödenmesi halinde sarı-lacivertlilerin oyuncunun ayrılığına engel olamayabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda golcü, stoper ve orta saha arayışlarına sol bek transferinin de eklenmesi gündeme gelecek.

OOSTERWOLDE'NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Jayden Oosterwolde'nin durumu da Fenerbahçe yönetiminin önündeki önemli başlıklardan biri. Sezon başında sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferinin gerçekleşmediği belirtilen Hollandalı savunmacıya İtalyan ekibinin ilgisinin sürdüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe yönetiminin Oosterwolde'yi satma konusunda henüz karar vermediği, oyuncunun geleceğinin devre arasında kadroda yaşanacak değişikliklere göre netleşeceği aktarıldı.