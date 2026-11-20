Tamamda pazaryerinii o zaman tarlaya kurun nakliye ücreti olmaz

Kemal Tekinay:

musterı garantısı verırsen,,, olur tabı, teo teoman, hatta kendi toplayana 180 tl 10 kg, gir camurun icine al 180 e.. ekmesine dikmesine bakimina gore daha ucuz yapabiliriz, musteri ucarak gelecek onlar ulasim icin para odemiyecek, zeytini edremitten eti diyarbakirdan domati biberi antalyadan unu ekmegi konyadan cayi rizeden baligi trabzondan ucuz ucuz aliver, sen nakliye verme, teo