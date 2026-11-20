Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve doların güçlenmesiyle değerli metallerde sert satışlar yaşandı. Ons altın 14 ayın en düşük seviyesine gerilerken gram altın 6 bin TL'nin altına düştü. Çeyrek altın ise 9 bin 750 TL seviyelerine kadar çekildi.

ONS ALTIN 14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Altın piyasasında son günlerde yaşanan düşüş hız kazandı. Ons altın, 20 Kasım işlemlerinde 3 bin 550 dolara kadar gerileyerek satış baskısıyla karşılaştı. Bugün TSİ 07.26 itibarıyla 3 bin 532 dolar seviyesinde işlem gördü. Bir dönem düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altın da 9 bin 750 TL seviyelerine kadar geriledi.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'NİN ALTINA İNDİ

Küresel piyasalardaki düşüş yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 6 bin TL'lik kritik eşiğin altına gerileyerek TSİ 07.26 itibarıyla 5 bin 735 TL seviyesinde hareket etti. Ons altındaki sert kayıp, iç piyasada altın fiyatlarının gerilemesinde belirleyici oldu.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında Fed'in para politikasına yönelik beklentilerde yaşanan değişim bulunuyor. Fed cephesinden gelen daha sıkı adımların gerekebileceğine ilişkin mesajlar, faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak altın üzerindeki satış baskısını artırdı.

Öte yandan ABD dolarının güçlenmesi de değerli metaldeki gerilemeyi hızlandıran unsurlar arasında yer aldı. Dolar endeksinin 104 seviyesine dayanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek uluslararası talebi baskıladı.

ABD TAHVİLLERİNİN GETİRİSİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'in üzerinde tutunurken, 10 yıllık enflasyondan arındırılmış reel getiri yüzde 2,85-2,90 bandına yaklaştı. Getiri sağlamayan altın karşısında tahvillerin daha cazip hale gelmesi, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırdı.