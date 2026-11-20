Malatya'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in babası Kenan Zehir, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen taziye yemeği üzerinden yaşanan tartışmalara tepki gösterdi.

"DEVLETİMİZİN BÜTÜN KURUMLARI YANIMIZDAYDI"

Şehit babası Kenan Zehir, oğlunun şehadetinin ardından devlet kurumlarının ve siyasi parti temsilcilerinin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Yaşadığı acı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını anlatan Zehir, "Gözümü açtığımda kaymakamımız, askerlerimiz, polisimiz ve siyasi parti temsilcileri yanımdaydı. Benim siyasi görüşümü herkesin bilmesine rağmen özellikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ve ekibi her zaman yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BENİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün kendisini iki kez aradığını belirten Zehir, "Mehmet Öntürk başkanımız beni aradı ve başsağlığı diledi. Akabinde sabahleyin bir daha aradı, özür diledi. Taziye yemeği dağıtımı konusunda bir olumsuzluk olduğunu söyleyerek sorumlu personelleri görevden aldığını söyledi. O gün yaşadığım acıyla ne olumsuzluk olduğunu dahi bilmiyordum. Başkanımıza teşekkür ettiğimi söyledim" dedi.

"EVLADIMIN ACISINI YAŞARKEN SİYASİ MALZEME YAPTILAR"

Taziye yemeğiyle ilgili yaşananları üç gün sonra öğrendiğini söyleyen Kenan Zehir, tartışmanın siyasi boyuta taşınmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Zehir, "Acımı yaşarken gelen yemeği siyasi malzeme yapanlara çok üzüldüm. Başkanımızın üzüldüğü ve bu konudan dolayı kendisine haksızlık yapıldığı için şehit babası olarak ben özür diliyorum" diye konuştu.

"BİR MANDALİNA, BİR ÇİKOLATA HER ŞEYDEN DEĞERLİYDİ"

Acılı baba, taziye sürecinde kendisine gösterilen küçük dayanışma örneklerinin çok daha anlamlı olduğunu belirterek, "Yemek olayı mühim değil, evladımın acısını yaşadığım günde yaşlı bir amca mandalina, başka bir amca çikolata vermişti. Bunlar her şeyden değerliydi" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİR BÜTÜNÜZ VE TÜRKİYE'YİZ"

Tartışmaların son bulmasını isteyen Zehir, "Lütfen, böyle konuları siyasi malzeme yapmayın. Rabbim, bu acıyı hiçbir anneye, babaya ve aileye yaşatmasın. Vatanımız sağ olsun, başka vatanımız yok bizim. Taziyeye gelen dostlarıma baktığım zaman bir bütün olduğumuzu gördük. Biz bir bütünüz ve Türkiye'yiz, ben bunu öğrendim" sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.