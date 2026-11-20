Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs ağabeyini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. İddiaya göre, aileye satın alınan bir araç yüzünden çıkan kavgada, şüpheli şahsın ağabeyini bıçaklamadan önce gün içinde babasını darp ettiği ve kavgaya neden olan aracı yaktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Fatih Mahallesi Göktürkler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ağabey S.G. ile kardeşi M.G. arasından iddiaya göre aileye satın alınan bir araç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. yanındaki bıçakla ağabeyi S.G.'ye saldırdı. Kavgada boğazından bıçaklanan S.G. ağır yaralanırken, M.G.'de kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de S.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ağabeyini bıçaklamadan önce babasını darp edip, araç yakmış

Öte yandan, M.G.'nin ağabeyi S.G.'yi bıçaklamadan önce gün içerisinde babasını darp ederek, başından yaraladığı ve iddiaya göre kavgaya neden olan aracı Sarıoğlan ilçesinde ateşe verdiği öğrenildi. Ekipler olay sonrası kaçan M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.