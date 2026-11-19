Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünlerinin ambalajlarında tüketiciyi yanıltabilecek isimlendirmelere karşı yeni düzenlemeleri duyurdu. Marketlerde satılan birçok ürünün adı ve etiketindeki ifadeler, gerçek içeriklerine göre yeniden düzenlenecek.

ÇİLEKLİ VE MUZLU SÜTLERDE ŞAŞIRTAN ORAN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle çocukların tükettiği aromalı sütlerde kullanılan meyve miktarına dikkat çekti. Bazı çilekli sütlerde çilek oranının yalnızca binde 1, muzlu sütlerde ise muz püresi oranının yine binde 1 düzeyinde olduğunu açıkladı. Bu kadar düşük meyve içeriğine sahip ürünlerin doğrudan çilekli veya muzlu süt olarak tanıtılmasının tüketicide yanlış algı oluşturabileceğini belirten Bakan Yumaklı, ürünlerin gerçek niteliklerine uygun biçimde isimlendirilmesi gerektiğini söyledi. 1 Ocak 2027 itibarıyla başlayacak uygulamayla bu ürünlerde aromalı süt tanımlaması öne çıkacak. Bakanlık, firmalara geçiş sürecine ilişkin gerekli uyarıları yaptı.

"DOĞAL SÜT" İFADESİ HER PAKETTE KULLANILAMAYACAK

Yeni kurallar yalnızca meyveli sütlerle sınırlı kalmayacak. Market raflarındaki süt paketlerinde yer alan "doğal süt" ifadesinin kullanımına da sınırlama getirilecek. Buna göre sütler yağ oranlarına göre sınıflandırılacak. Doğal süt ifadesi yalnızca tam yağlı ve yağlı sütlerin ambalajlarında kullanılabilecek. Az yağlı ve yağsız sütlerin paketlerinde ise bu ifadeye yer verilemeyecek. Bakan Yumaklı, süt ambalajlarına ilişkin geçiş sürecinin 31 Mart 2027 itibarıyla tamamlanacağını açıkladı.

TEREYAĞI AMBALAJLARINA DA YENİ KURAL

Tüketicilerin ürünün gerçek içeriğini ambalajdan açıkça anlayabilmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, tereyağı ve margarin gibi ürünlerde kullanılan ifadeleri de değerlendirdi. Bakan Yumaklı, şu açıklamayı yaptı: “Ürünün, markanın ve mesajın çağrıştırdığı içerikte olması şart. Tüketici, pakete baktığı zaman içinde ne olduğunu açıkça görecek. Tereyağı ise tereyağı, margarin ise margarin. Kandırmaca, aldatmaca olmayacak.”

TOST PEYNİRİ İSMİNE DÜZENLEME GELİYOR

Yeni uygulamanın dikkat çeken başlıklarından biri de peynir çeşitleri oldu. Bazı eritme peynirlerinin örgü peyniri, tel peynir veya tost peyniri adı altında satılması mercek altına alındı. Bu ürünlerin geleneksel peynirlerden farklı üretim teknikleriyle hazırlandığını belirten Yumaklı, tüketicinin ambalaj üzerindeki isim nedeniyle farklı bir ürün satın aldığını düşünebildiğini söyledi. Bakan Yumaklı, durumu şu sözlerle anlattı: “Tost peyniri deyince kaşar peyniri algılanıyor değil mi? Halbuki tost peyniri diye sattığı da eritme peyniri.” Peynirlerin gerçek niteliğinin ambalajda açıkça belirtilmesi için yeni kurallar uygulanacak. Düzenlemelerin bir bölümü 1 Ocak'ta, diğer bölümü ise 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.

"KÖY TAVUĞU" ALGISINA SON VERİLECEK

Bakanlığın üzerinde durduğu bir diğer konu da tavuk ürünlerinin pazarlanma biçimi oldu. Endüstriyel üretimle yetiştirilen tavukların, köyde yetiştirilmiş gibi tanıtılmasına izin verilmeyecek. Bazı ürünlerin daha doğal ve sağlıklı olduğu izlenimi oluşturularak yüksek fiyatlarla satıldığını belirten Yumaklı, bu tür isimlendirmelere karşı önlem alınacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Köy tavuğu algısı verilen tavuklar marketlerde olamaz, çünkü köy tavuğu endüstriyel olarak üretilemez.”