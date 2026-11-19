Bolu'da Köroğlu Kooperatifi, Boltartek ve 21 kültür mantarı yetiştirme çadırı üzerinden yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, dikkat çeken para transferlerini ve ihale işlemlerini ortaya koydu. 2021 yılında 21 mantar çadırının kurulmasıyla başlayan süreçte şirketler ve farklı kişilerin hesapları arasında milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi. Aynı çadırların 2023 yılında yeniden satın alınması için yapılan 34 milyon 20 bin liralık ödeme ise soruşturmanın en önemli başlıklarından biri oldu.

SORUŞTURMADA PARA TRAFİĞİ TEK TEK İNCELENDİ

Banka hareketlerine ilişkin bilirkişi incelemesinde, 2021 yılında Köroğlu Kooperatifi'nden Vizyon Bolu'ya, buradan Aktif Elektrik'e ve ardından farklı kişilerin hesaplarına uzanan para transferleri mercek altına alındı.

İddianamede, Uğur Şirin tarafından Bahadır Acar, babası İsmail Acar ve eşi Hülya Acar'a toplam 870 bin 350 TL gönderildiği belirtildi. Aynı incelemede Cevat Çatladı'nın annesi Nezahat Çatladı'ya 55 bin 502 lira 40 kuruş, Vizyon Bolu şirketinin ortağı ve yetkilisi Elif Esra Soykan'a ise 174 bin TL aktarıldığı kaydedildi.

2021'DE 15 ÇADIR İÇİN SÖZLEŞME YAPILDI, SAYI 21'E ÇIKARILDI

İddianameye göre Köroğlu Kooperatifi ile Vizyon Bolu Proje Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 6 Nisan 2021 tarihinde kültür mantarı yetiştirme çadırlarının mal alımı ve montajına ilişkin sözleşme imzalandı.

Sözleşmede Köroğlu Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı, Vizyon Bolu adına Yalçın Soykan ve o tarihte kooperatifte herhangi bir resmi görevi veya yetkisi bulunmadığı belirtilen Bahadır Acar'ın imzaları yer aldı.

İlk sözleşmede 15 adet mantar yetiştirme çadır sistemi ve ekipmanlarının temini için 1 milyon 207 bin 500 TL + KDV bedel belirlendi. Daha sonra sözleşmeye 6 çadır daha eklendi ve toplam sayı 21'e yükseldi.

Vizyon Bolu tarafından 8 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen faturada 21 çadır ve ekipmanı için KDV hariç 1 milyon 690 bin 500 TL, KDV dahil ise 1 milyon 994 bin 790 TL bedel gösterildi.

MASAK verilerine göre Köroğlu Kooperatifi, 2021 yılı içerisinde Vizyon Bolu'ya toplam 1 milyon 962 bin 96 lira 43 kuruş gönderdi. Vizyon Bolu'dan Aktif Elektrik'e aktarılan toplam tutar ise 1 milyon 744 bin 200 TL oldu.

PARA AKTİF ELEKTRİK'TEN UĞUR ŞİRİN'E, ORADAN DA...

İddianamede yer alan banka hareketlerine göre Aktif Elektrik tarafından Erkan Ecevit'e "çadır ödemesi" açıklamasıyla toplam 700 bin TL gönderildi. Aktif Elektrik'ten şirket yetkilisi Uğur Şirin'e ise 2021 yılı içerisinde farklı tarihlerde toplam 1 milyon 290 bin 725 lira 56 kuruş aktarıldı.

Uğur Şirin'in hesabından yapılan transferler de iddianamede ayrı başlık altında incelendi. Buna göre Bahadır Acar, babası İsmail Acar ve eşi Hülya Acar'a toplam 870 bin 350 TL gönderildi. Cevat Çatladı'nın annesi Nezahat Çatladı'nın hesabına 55 bin 502 lira 40 kuruş, Vizyon Bolu şirketinin ortağı ve yetkilisi Elif Esra Soykan'ın hesabına ise 174 bin TL aktarıldı.

Para trafiğine ilişkin dikkat çeken örneklerden biri 7 Nisan 2021 tarihli işlem oldu. 6 Nisan'da Köroğlu Kooperatifi'nden Vizyon Bolu'ya 375 bin TL gönderildi. Aynı gün Vizyon Bolu'dan Aktif Elektrik'e 184 bin TL, ertesi gün ise 168 bin TL aktarıldı. 7 Nisan'da Aktif Elektrik'ten Uğur Şirin'e gönderilen 104 bin 200 TL'nin aynı gün Şirin tarafından Bahadır Acar'a aktarıldığı belirtildi.

"FİYATI UĞUR ŞİRİN BELİRLEDİ"

2021'deki sözleşmenin taraflarından Vizyon Bolu yetkilisi Yalçın Soykan'ın savcılıktaki ek ifadesi de iddianamede önemli yer tuttu.

Soykan, Bahadır Acar ve Uğur Şirin'in kendisinden kooperatifin çadır alımı için teklif vermesini istediklerini, teklif fiyatını ise Uğur Şirin'in belirlediğini öne sürdü. Kendisine söylenen fiyat üzerinden kooperatife teklif verdiğini anlatan Soykan, işin kendi şirketinde kalmasının ardından çadırları esasen Uğur Şirin'in yapacağını bildiğini söyledi.

Bu nedenle şirket hesabına gelen paraları Aktif Elektrik'e gönderdiğini belirten Soykan, söz konusu işlemlerden herhangi bir menfaat elde etmediğini ve süreci Bahadır Acar ile Uğur Şirin'in yönlendirmesiyle yürüttüğünü savundu.

Savcılık, Vizyon Bolu ve Aktif Elektrik'in araya girdiği ödeme zincirini değerlendirerek çadırların asıl üretimini yapan firmaya doğrudan yaptırılması yerine daha yüksek maliyetli bir işlem görüntüsü oluşturulduğu ve kooperatifin fazla ödeme yaptığı yönünde değerlendirmede bulundu.

ACAR AİLESİNE GİDEN PARALAR İÇİN BORÇ-ALACAK SAVUNMASI

Bahadır Acar, savcılık ifadesinde 2021 yılında kooperatifin görevlisi veya sorumlusu olmadığını, Vizyon Bolu ile yapılan çadır sözleşmesinde taraf olarak imza atmadığını ve şirketler arasındaki iş ilişkilerinde aracılık yapmadığını savundu.

Acar, kendisine, babasına ve eşine gönderilen paraların borç-alacak ilişkisinden kaynaklandığını öne sürdü. Boltartek şirketinin borçları nedeniyle banka hesaplarına bloke konulduğunu belirten Acar, bu nedenle zaman zaman babasının ve eşinin hesaplarını kullandığını ifade etti. Para hareketlerinin karşılığı bulunduğunu ve kendisine kişisel menfaat sağlamadığını söyledi.

Uğur Şirin ise Aktif Elektrik'in sahibi olduğunu ve 2021 yılında çadır sistemini kendisinin gerçekleştirdiğini belirtti. Çadırları Konya'daki Hiyera isimli şirkete yaptırdığını, bu şirketin yetkilisinin Erkan Ecevit olduğunu anlattı.

Şirin, Bahadır Acar'a gönderdiği paraların daha önce birlikte yaptıkları ticaretten kaynaklanan alacak verecek ilişkisiyle ilgili olduğunu savundu. Nezahat Çatladı'ya gönderilen paranın gübre alımına ilişkin olduğunu ve bu işlem için müstahsil makbuzu bulunduğunu belirtti. İsmail Acar'a yapılan ödemelerin ise araç ticaretiyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

2023'TE AYNI 21 ÇADIR İÇİN 34 MİLYON 20 BİN TL ÖDENDİ

İddianamenin ikinci bölümünde, 2021 yılında Köroğlu Kooperatifi tarafından kurulan 21 mantar çadırının 2023 yılında Boltartek tarafından satın alınmasına ilişkin ihale süreci anlatıldı.

Boltartek tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen 2023/887071 kayıt numaralı "21 Adet Teknik Şartnamede Belirtilen Nitelikte Kültür Mantarı Yetiştirme Çadırı Sistemi Mal Alım İşi" ihalesinde yaklaşık maliyet 32 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı.

İhale dokümanını 5 firma indirmesine rağmen yalnızca Köroğlu Kooperatifi teklif verdi. İhale 28 milyon 350 bin TL bedelle kooperatif üzerinde kaldı. KDV dahil ödeme tutarı ise 34 milyon 20 bin TL oldu.

İddianamede dikkat çekilen noktalardan biri, 2023 yılında satın alınan 21 çadırın yeni sistemler olmamasıydı. Söz konusu çadırların 2021 yılında zaten kurulu bulunduğu belirtildi. Savcılık tarafından Google Earth görüntüleri üzerinde yapılan incelemede de çadırların 2021 yılında ilgili alanda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 23,9 MİLYON LİRALIK FARK

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, 9 Ekim 2023 ihale tarihi itibarıyla yaklaşık üç yıllık kullanılmış 21 çadır sisteminin KDV dahil rayiç bedeli 10 milyon 97 bin 189 lira 20 kuruş olarak hesaplandı.

Boltartek'in aynı çadırlar için KDV dahil 34 milyon 20 bin TL ödeme yapması nedeniyle iki tutar arasında 23 milyon 922 bin 810 lira 80 kuruş fark bulunduğu belirtildi. Bilirkişi raporunda bu tutar fazla ve yersiz ödeme olarak değerlendirildi.

İddianamede de söz konusu fark, 2023 yılındaki ihale ve edimin ifası sürecine ilişkin suçlamaların temel başlıklarından biri olarak ele alındı.

TEKNİK ŞARTNAMEDE REKABETİ DARALTAN HUSUSLAR TESPİT EDİLDİ

2023 ihalesinin teknik şartnamesine ilişkin bilirkişi değerlendirmelerinde de rekabeti daraltabilecek hususlara dikkat çekildi.

Raporda beton boru, menhol ve zemin betonu gibi altyapı ve inşaat işlerine ilişkin metraj verilmemesi, şartnamenin 2.8.4 maddesinde doğrudan "kooperatifimizce" ifadesinin kullanılması ve işin süresinin 30 takvim günü olarak belirlenmesi eleştirildi.

Bilirkişi değerlendirmesinde, bu düzenlemelerin saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenilirlik ilkelerine aykırılık oluşturduğu ve belirli bir kişi ya da firmayı işaret edebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

ÇADIRLARIN KABUL İŞLEMLERİ DE İDDİANAMEDE YER ALDI

Mal alım kabul sürecinde de çadırların üç yıllık kullanılmış sistemler olmasına rağmen teknik şartnameye uygun yeni çadırlarmış gibi kabul edildiği iddiası yer aldı.

İddianamede, Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerinin gerekli denetim ve muayeneyi yapmadıkları, işlemleri belge üzerinde yapılmış gibi gösterdikleri yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

CEVAT ÇATLADI: ARADAKİ FARKIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMİYORUM

Dosyada Cevat Çatladı'nın kooperatifin borçları ve 2023 yılında yapılan ödeme konusundaki ifadesi de dikkat çekti.

Çatladı, kooperatifin yaklaşık 24 milyon TL borcu bulunduğunu, 21 çadır için düzenlenen 34 milyon 20 bin TL'lik işlem sonrasında arada yaklaşık 10 milyon TL fark oluştuğunu söyledi.

Bu farkın nereye gittiğini bilmediğini belirten Çatladı, paranın Bahadır Acar ve Fatih Demiral tarafından kullanılmış olabileceğini öne sürdü. Kendisine şahsen para geçmediğini savundu.

Bahadır Acar ise söz konusu tutarın kooperatifin eski borçlarına mahsup edildiğini belirterek kişisel menfaat elde ettiği iddiasını kabul etmedi. Böylece 2023 yılındaki işlemde ortaya çıkan farkın nasıl değerlendirildiği konusunda şüpheli ifadeleri arasında farklı anlatımlar bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bahadır Acar, Cevat Çatladı, Fatih Demiral, Uğur Şirin ve Bayram Tarhan hakkında 1 Ekim 2026 tarihinde tutuklama kararı verildiği, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Savcılık, 2021 yılındaki çadır temin sürecine ilişkin olayda nitelikli zimmet suçlamasını; 2023 yılındaki ihale sürecinde ise ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, nitelikli zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarını değerlendirdi.

İddianamede şüphelilerin eylemlerine ilişkin sevk maddeleri ve deliller sıralanarak kamu davası açılması talep edildi. Dosyada yer alan suçlamalar ve bilirkişi tespitleri yargılama sürecinde değerlendirilecek. Şüphelilerin savunmaları ile savcılığın iddiaları mahkeme tarafından ele alınacak.