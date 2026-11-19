Fenerbahçe'de gösterdiği performansla öne çıkan Mason Greenwood, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Sport.fr'nin haberine göre Atletico Madrid ve Napoli, 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İki kulübün de ocak ayında transfer girişimlerinde bulunabileceği ifade edildi.

ATLETICO MADRID'DEN TRANSFER HAMLESİ

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid'in Greenwood'u transfer hedefleri arasına aldığı belirtildi. İspanyol ekibinde Alex Baena'nın Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmesi ve Ademola Lookman için gelecek tekliflerin değerlendirilebilecek olması nedeniyle kanat bölgesine takviye planlandığı aktarıldı. Atletico Madrid yönetiminin, bu doğrultuda Greenwood'un durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

NAPOLI DE DEVREYE GİRDİ

İngiliz futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulübün Napoli olduğu öne sürüldü. İtalyan temsilcisinin kanat rotasyonunu güçlendirmek istediği ve Greenwood'u transfer seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi.

Napoli'nin scout ekibinin, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı. İtalyan kulübünün önümüzdeki aylarda İngiliz futbolcu için girişimlerde bulunabileceği ifade edildi. Greenwood'un adı daha önce Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United ile de anılmıştı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ KARARINI VERDİ

Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen Fenerbahçe yönetiminin Greenwood'u ocak ayında göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmayı planladığı aktarıldı.

20 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Mason Greenwood, 10 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.