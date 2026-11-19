Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de de etkisini gösterdi. Ocak 2026 sonunda 5 bin 600 dolar seviyesini test eden ons altın, takip eden aylarda yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti. Kasım ayında düşüşünü sürdüren altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği kritik seviyelere geriledi. Gram altın ise 19 Kasım'da 6 bin liranın altını gördü.

ALTIN ZİRVEDEN KRİTİK SEVİYELERE GERİLEDİ

Küresel piyasalarda yılın ilk aylarında tarihi seviyelere yükselen altın, son dönemde sert satışlarla karşı karşıya kaldı. Ocak 2026 sonunda 5 bin 600 dolar seviyesini test eden ons altın, sonraki aylarda yüzde 30'un üzerinde değer kaybederek kasım ayında 3 bin 780-3 bin 860 dolar bandına kadar geriledi.

Türkiye'de serbest piyasada işlem gören gram altın, 1 Mart'ta 8 bin liranın üzerine çıkarken, aynı dönemde gümüşün gram fiyatı da 151 liraya kadar yükselmişti. Yıl boyunca 6 bin liranın üzerinde seyreden gram altın, küresel piyasalardaki düşüşün etkisiyle 19 Kasım itibarıyla kritik eşiğin altına indi.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, 19 Kasım işlemlerinde de devam etti. Gece saatlerinde 6 bin 12 liradan işlem gören gram altın, yeni güne 6 bin 65 liradan başladı. Gün içerisinde satış baskısının artmasıyla 5 bin 989 liraya kadar gerileyen gram altın, daha sonra toparlanarak 6 bin 72 liraya yükseldi.

Böylece gram altın, uzun süredir üzerinde tutunduğu 6 bin lira seviyesinin altını görmüş oldu. Gün içerisindeki sert fiyat hareketleri, altın piyasasındaki dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koydu.

SEKİZ GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 10'U AŞTI

Altın fiyatlarında sekiz işlem günüdür devam eden düşüşte toplam kayıp yüzde 10'u geçti. Küresel piyasalarda ons altın, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, yurt içinde gram altın da değer kaybından etkilendi.

Bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerini gören ons altın, yaşanan sert satışların ardından toparlanmakta zorlandı. Fiyatlardaki gerileme, hem küresel piyasalarda hem de Türkiye'de altın yatırımcılarının odağına yerleşti.

FED'İN ŞAHİN SİNYALLERİ SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin verdiği şahin sinyaller etkili oldu. Fed'in açıklamalarının ardından küresel piyasalarda satış baskısı artarken, ons altın gece saatlerinde 3 bin 695 dolara kadar geriledi.

Sert düşüşün ardından 3 bin 743 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışan ons altın, gün içerisinde 3 bin 740 dolar civarında işlem gördü. Küresel altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yurt içindeki gram altın fiyatlarına da yansıdı.

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Ocak ayında ulaştığı zirveden uzaklaşan ons altın, kasım ayında da aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Gram altında 6 bin lira seviyesinin altının görülmesi, son dönemde yaşanan değer kaybının boyutunu ortaya koydu.

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğinde Fed'in para politikasına ilişkin mesajları ve küresel piyasalardaki gelişmeler belirleyici olacak.