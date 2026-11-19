İsrail Parlamentosu Knesset'te 18 Kasım'da gerçekleştirilen toplantıya Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski Başbakan Naftali Bennett, Yair Lapid, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve Yisrael Beytenu lideri Avigdor Liberman katıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Netanyahu'nun başbakanlık görevinden mümkün olan en kısa sürede uzaklaştırılması konusunda görüş birliğine varıldığı duyuruldu.

"EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ NETANYAHU'YU DEĞİŞTİRMEK"

Beş liderin yayımladığı ortak açıklamada, Gadi Eisenkot liderliğinde ulusal acil durum hükümeti kurulmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. İsrail'in güvenlik, toplumsal ve uluslararası ilişkiler alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu savunan muhalefet liderleri, yeni hükümetin kurulması için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti. Açıklamada, Netanyahu'nun değiştirilmesinin ertelenemeyecek bir siyasi öncelik olduğu ifade edildi.

BENNETT'İN NETANYAHU İLE GİZLİ GÖRÜŞMESİ KRİZ YARATTI

Muhalefetin ortak açıklamasından önce eski Başbakan Naftali Bennett'in Netanyahu ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bennett'in bu görüşmeden muhalefetteki ortaklarını önceden haberdar etmediği ve gelişmenin liderler arasındaki toplantının ertelenmesine neden olduğu belirtildi. Görüşme, Bennett'in Netanyahu ile olası bir koalisyon anlaşmasına hazırlanabileceği yönünde tartışmaları beraberinde getirdi.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Netanyahu ve Bennett'e yakın kaynaklar, iki isim arasındaki görüşmenin güvenlik konularıyla ilgili olduğunu açıkladı. Ancak muhalefet cephesinde görüşmenin siyasi amaç taşıyabileceğine ilişkin şüpheler dile getirildi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Bennett'in Netanyahu ile görüşmesine ilişkin sorulara ayrıntılı yanıt vermekten kaçınarak hassas bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Bennett'e yakın kaynaklar ise eski Başbakan'ın Netanyahu liderliğindeki bir hükümette görev almayacağını savundu.

YENİ HÜKÜMETİN BAŞINA EISENKOT GEÇECEK

Muhalefet liderlerinin ortak hedefi, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un başbakanlığında yeni bir hükümet kurulması. Ancak Netanyahu ile herhangi bir koalisyon ortaklığına gidilip gidilmeyeceği konusunda muhalefet içinde görüş ayrılıkları bulunuyor. Bennett'in ulusal birlik hükümeti seçeneğini değerlendirdiği, Liberman ve Golan'ın ise Netanyahu'nun yer alacağı bir hükümete karşı çıktığı belirtiliyor. Bu nedenle ortak açıklamaya rağmen yeni hükümetin nasıl kurulacağı henüz netleşmedi.

İSRAİL'DE SİYASİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

27 Ekim seçimlerinin ardından İsrail'de hükümet kurma arayışları devam ediyor. Netanyahu'nun Likud Partisi seçimlerden en fazla milletvekili çıkaran parti olarak ayrılırken, hiçbir siyasi blok tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Muhalefetin Eisenkot etrafında birleşme çabası, ülkedeki koalisyon görüşmelerini yeni bir aşamaya taşıdı. Beş liderin ortak hareket etme kararı almasına rağmen Netanyahu'nun görevden ayrılmasını sağlayacak kesin bir anlaşmaya henüz varılmadı.