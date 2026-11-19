Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın belediye çalışanlarını sert sözlerle uyardığı anlara ait görüntüler tartışma yarattı. Gizlice kaydedildiği belirtilen videoda Arı'nın çalışanlara yönelik "Bir tanenizi bırakmam" sözleri duyulurken görüntülerin çekiliş şekli izleyenlerin tepkisini çekti. Çok sayıda kişi, kaydın gizli çekim olduğuna inanmadığını belirterek videonun kurgu olduğunu belirtti.

"BU BELEDİYEYE GELİP DE..."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın belediye personeliyle yaptığı toplantıda çalışanlarını uyardığı anlar kameraya yansıdı. Arı, vatandaşlara sunulan hizmetlerde aksaklık yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Milletin parasını çalmak da hırsızlık, hak etmediği maaşı almak da yolsuzluk hırsızlık kardeşim. Bakın bana bir daha söyletmeyin, bir tanenizi bırakmam. Bu belediyeye gelip de giremedim diyen bir vatandaş olmayacak."

KİMSE GİZLİ ÇEKİM OLDUĞUNA İNANMADI

Bir kişi tarafından gizlice kaydedildiği belirtilen görüntüler, içeriğinden çok çekiliş şekliyle tartışma yarattı. Videoyu izleyen bazı kişiler, toplantıdaki kişilerin kameraya baktığını savunarak kaydın gizlice yapılmadığını ifade etti.

"Başkanım bu arkadaş rolüne iyi çalışamamış"

"TAMAM BAŞKANIM ÇEKTİM, GİZLİ GİBİ OLDU"

Görüntülerin altına yapılan yorumlarda, "Tamam başkanım çektim gizli gibi oldu", "Herkes kameraya bakıyor", "Gizli kamerayla çekiyormuş gibi yap pampa", "Bu adamın şovdan başka işi yok" ve "Kameraya bakıp konuşmasaydın bari" ifadeleri yer aldı.