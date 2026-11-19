Emeklilere yönelik yeni düzenlemede yaş ve prim gün sayısının nasıl bir fark yaratacağı merak ediliyor. 3 bin 600 gün prim ödeyerek emekli olan ile 9 bin gün prim ödeyen arasında zam farkı olup olmayacağı en çok sorulan konuların başında geliyor.

ERDOĞAN: SENE BAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik çalışmanın yaş ve prim gün sayısı dikkate alınarak hazırlandığını belirtti. Erdoğan, “17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz” dedi. Erdoğan, konunun bir önceki Kabine Toplantısı’nda da ele alındığını hatırlattı.

IŞIKHAN: ADİL VE HAKKANİYETLİ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 3 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen ve mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeler içeren bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.

Işıkhan, 8 Kasım’daki açıklamasında “Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenlemeyi hayata geçirecek ve emekli aylıklarına yansıtacağız” ifadelerini kullandı. Bakan, prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü belirtti. Işıkhan, en düşük emekli aylığında geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarının gözetileceğini, bunun için ayrıca kanuni düzenleme gerektiğini de kaydetti.

“BÜTÇEYE ÇOK BÜYÜK BİR ORAN KOYDUK”

Emekliler için bütçede önemli bir kaynak ayrıldığını söyleyen Işıkhan, “güzel müjdeler” olacağını dile getirdi. Emekli aylıkları arasındaki farka da değinen Işıkhan, aylıkların yatırılan primlere ve kazançlara göre değiştiğini, 100 bin liranın üzerinde emekli aylığı alanların da bulunduğunu hatırlattı.

UZMAN GÖRÜŞÜ: PRİM GÜNÜ YÜKSEK OLANA DAHA FAZLA

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, daha uzun süre prim ödeyenlerin daha yüksek refah payı alabileceğini öngörüyor. Yılmaz’a göre düzenleme tek oranlı bir artış yerine kademeli bir modelle yapılabilir. Yılmaz, yüzde 5 ile yüzde 20 arasındaki oranların konuşulduğunu öne sürerek 60 ya da 65 yaş üzerindekiler ile 9 bin gün ve üzeri prim ödeyenlere daha yüksek oran uygulanabileceğini değerlendirdi.

Yılmaz, yaş kriterinde emeklilik yaşının değil bugünkü yaşın esas alınmasının daha adil olacağını savunuyor. Uzman, EYT’lilerin ayrı bir kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini, etkinin kişinin yaşına ve prim gününe göre değişeceğini ileri sürdü. Yılmaz, 9 bin civarında prim günü olan Bağ-Kur emeklilerinin de düzenlemeden daha fazla yararlanabileceğini ön görüyor.

4 AYLIK ZAM YÜZDE 8,28'E ULAŞTI

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 oldu. Bu oranların birikimli hesabıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz-ekim döneminde hak ettiği zam yüzde 8,28 seviyesine ulaştı. Kasım ve aralık verilerinin açıklanmasıyla altı aylık oran kesinleşecek.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentilerin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yüzde 10,62 olması bekleniyor. Bu oran için kasım ve aralıkta toplam yaklaşık yüzde 2,16'lık enflasyon gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLABİLİR?

Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığına yalnızca kesinleşen yüzde 8,28'lik oran uygulanırsa tutar 25 bin 503 liraya çıkıyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 10,62 olması durumunda bu tutar 26 bin 53 lira olacak.

Yılmaz’ın senaryosuna göre yaklaşık yüzde 10'luk enflasyon zammı en düşük aylığı 25 bin 907 liraya taşıyor. Buna 4 bin liralık seyyanen artış eklenirse tutar 29 bin 907 lira oluyor. Yılmaz, bu senaryonun açıklanmış bir rakam olmadığını, yalnızca varsayım olduğunu vurguladı.

REFAH PAYI EKLENİRSE TABLO NASIL DEĞİŞİR?

Enflasyon zammı ile refah payının art arda uygulanması halinde hesap şöyle şekilleniyor.

Yüzde 10,62'lik enflasyon zammına yüzde 5 refah payı eklendiğinde 23 bin 552 lira alan bir emeklinin aylığı 27 bin 356 liraya, yüzde 20 refah payıyla 31 bin 264 liraya çıkıyor.

Aynı hesapla 30 bin lira alan emeklinin aylığı refah payı olmadan 33 bin 186 lira, yüzde 5 refah payıyla 34 bin 845 lira, yüzde 20 refah payıyla 39 bin 823 lira oluyor.

40 bin lira alan bir emeklinin aylığı ise sırasıyla 44 bin 248, 46 bin 460 ve 53 bin 98 lira olarak hesaplanıyor.

Refah payının hangi taban üzerinden ve hangi gruplara uygulanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ZAMLI AYLIKLAR OCAKTA

Yılmaz, artışın aralıkta ara ödeme yerine ocak ayı aylıklarına yansıtılmasını, kanun teklifinin de yıl sonuna kadar Meclis’e gelmesini bekliyor. Aralık enflasyonunun ocakta açıklanmasının ardından altı aylık artış hesaplanacak. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi ayrıca fark ödemesi yapılması da gündemde.