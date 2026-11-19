Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5'in ardından geliştirdiği GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yaptı. Uzun geliştirme süreci ve ertelenen çıkış tarihi nedeniyle yıllardır gündemde olan oyun, özellikle Yeni Zelanda'da erişime açılmasıyla küresel çıkış sürecine başladı. 212 gigabaytlık dosya boyutuyla da dikkat çeken yapım için internet sağlayıcıları yoğun indirme trafiğine hazırlanırken, oyunun piyasaya sürülmesi teknoloji ve eğlence sektörlerinde büyük yankı uyandırdı.

GTA 6'DA UFO DETAYI HEYECAN YARATTI

Oyunun çıkışına kısa süre kala İngiltere'deki Selfridges mağazasında sergilenen koleksiyon ürünlerine ait harita, oyuncuların dikkatinden kaçmadı. Leonida eyaletini gösteren haritanın Breakwater Quarry bölgesinde uçan daireye benzeyen bir çizim yer alması, GTA 6'da UFO'ların bulunabileceği yönündeki tartışmaları başlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede oyuncular arasında yayılırken, birçok kişi söz konusu bölgenin uzaylılarla bağlantılı gizli bir göreve ev sahipliği yapabileceğini düşündü.

UFO'LAR GERÇEKTEN OYUNDA MI?

GTA 6 haritasında görülen UFO çizimi dikkat çekse de Rockstar Games, oyunda uzaylılarla karşılaşılabileceğine veya UFO'ların kullanılabileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Haritadaki görselin yalnızca dekoratif bir unsur olabileceği belirtilirken, oyuncular bunun gizli bir bölgeye veya özel bir göreve işaret edebileceğini değerlendiriyor. UFO'ların oyunda bulunduğu yönündeki sosyal medya paylaşımları ise henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

GTA 5'TE DE UFO GİZEMİ VARDI

UFO tartışmasının büyümesinde serinin önceki oyunu GTA 5'in önemli payı bulunuyor. GTA 5'te oyuncular, belirli koşulları yerine getirdiklerinde haritanın farklı noktalarında uçan dairelerle karşılaşabiliyordu. Özellikle Mount Chiliad dağında bulunan gizemli çizimler ve oyunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkan UFO görüntüleri, yıllarca oyuncuların araştırmalarına konu oldu. GTA 6'da benzer bir gizemin bulunabileceği düşüncesi, serinin hayranlarını yeni oyunun haritasındaki ayrıntıları incelemeye yöneltti.

TANITIM VİDEOLARI REKOR KIRDI

GTA 6, piyasaya sürülmeden önce de oyun sektörünün en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Aralık 2023'te yayımlanan ilk tanıtım videosu, YouTube'da ilk 24 saatte 93 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaşarak müzik dışı video kategorisinde rekor kırdı. Mayıs 2025'te yayımlanan ikinci tanıtım videosu ise farklı platformlarda ilk 24 saatte 475 milyondan fazla görüntülenme elde etti. Oyunun fragmanları yalnızca oyuncuların değil, dünya genelindeki teknoloji ve eğlence medyasının da gündemine yerleşti.

OYUNUN MERKEZİNDE VICE CITY VAR

GTA 6, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenilerek hazırlanan kurgusal Leonida bölgesinde geçiyor. Serinin unutulmaz şehirlerinden Vice City'ye dönüş yapan oyuncular, geniş sahil bölgeleri, kalabalık caddeler, bataklıklar, küçük kasabalar ve gece hayatıyla dikkat çeken bir dünyayla karşılaşıyor. Oyunun hikayesi ise Lucia Caminos ve Jason Duval isimli iki karakterin etrafında şekilleniyor. Başarısızlıkla sonuçlanan bir suç girişiminin ardından kendilerini büyük bir komplonun içinde bulan ikili, hayatta kalmak için birlikte hareket etmek zorunda kalıyor.

470 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ YAPAN DEV SERİ

Grand Theft Auto serisi, dünya genelinde 470 milyonun üzerinde satışa ulaşarak oyun tarihinin en başarılı markalarından biri haline geldi. Serinin bir önceki oyunu GTA 5 tek başına 230 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. GTA 6'nın çıkışı, yalnızca oyuncular arasında değil, finans piyasalarında da dikkat çekti. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'in hisselerinde yüzde 8'i aşan yükseliş yaşanırken, oyunun eğlence sektörünün en büyük ticari lansmanlarından biri olması bekleniyor.

MİLYONLARCA OYUNCU GİZLİ AYRINTILARIN PEŞİNDE

GTA 6'nın çıkışıyla birlikte oyuncular, geniş açık dünyadaki gizli bölgeleri, sürpriz görevleri ve önceki oyunlara yapılan göndermeleri keşfetmeye başladı. Özellikle UFO çiziminin bulunduğu Breakwater Quarry bölgesi, gizem meraklılarının dikkatini çekiyor. Rockstar Games'in geçmiş oyunlarında gizli görevler ve beklenmedik karşılaşmalara sıkça yer vermesi, yeni yapımdaki keşif beklentisini artırıyor. UFO tartışmasının yanıtı ise oyun dünyasında yapılacak keşiflerle netleşecek.