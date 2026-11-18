Antalya yerel siyasetinde peş peşe yaşanan istifalar gündeme oturdu. AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in, partisine önceden herhangi bir bilgi vermeden internet üzerinden CHP'den istifa ettiği ortaya çıktı.

"BÜŞRA ÖZDEMİR BİZE BİLGİ VERMEDİ"

CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Büşra Özdemir'in istifasına ilişkin DHA'ya yaptığı açıklamada, "Biraz önce parti içi üyelik sistemimize istifası düştü. Kendisi bize bilgi vermedi ancak üyelik sistemimizden istifa ettiğini gördük" dedi.

"GEREKÇESİNİ BİLMİYORUZ"

Özdemir'in istifasının birkaç gündür kamuoyunda konuşulduğunu belirten CHP İl Başkanı Şahin, "Birkaç gündür basında yer alıyor. Ancak istifa gerekçesiyle ilgili bize herhangi bir bilgi vermedi. Hangi gerekçeyle istifa ettiğini bilmiyorum" diye konuştu.

"DOĞRU BULMUYORUM"

Seçilmiş kişilerin parti değiştirmesine karşı olduğunu vurgulayan CHP İl Başkanı Şahin şunları söyledi:

"Daha önce de belirtmiştim. Seçmen iradesiyle gelen kişilerin, seçildikleri iradeye saygı duyması gerekiyor. Ben siyasi seçilmişlerin parti değiştirmesini, hangi parti olursa olsun eskiden beri doğru bulmadığımı belirtmiştim. Antalya seçmeni gereken cevabı seçimlerde hem geçtiği siyasi partiye, hem de Büşra Özdemir'e verecektir diye düşünüyorum."

CHP İl Başkanı Şahin, konuyu takip ettiklerini ve Özdemir'den açıklama beklediklerini belirtti.

İKİ İSİM DAHA İSTİFA ETTİ

Öte yandan Özdemir'in ardından Antalya'nın Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da CHP'den ayrıldığını duyurdu. Yeni Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Tanrıverdi de Büşra Özdemir'e destek verdiğini belirterek partisindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Öte yandan gazeteci Sinan Burhan, Özdemir'in 19 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağını ileri sürmüştü.

Burhan, Özdemir'in parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağını iddia etmişti.

Ayrıca Özdemir'in Instagram hesabını kapatması da dikkat çekerken, Yeni Parti Antalya İl Başkanı Gökhan Ölmez, geçen haftadan bu yana Özdemir'e ulaşamadığını açıklamıştı. Özdemir'in yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e kutlama mesajı göndermediği de belirtilmişti.