CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığa 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, siyasi yasağın mahkumiyetin kanuni sonucu olduğunu belirterek, mahkemenin bu konuda takdir hakkı bulunmadığını ifade etti.

9 SANIĞA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme; Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş'i 2 yıl 1'er ay hapis e siyasi yasak cezasına çarptırdı.

Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat kararı verildi.

“SİYASİ YASAK MAHKÛMİYETİN ZORUNLU SONUCU”

Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesine dikkat çekti.

Kasten işlenen suçlarda hapis cezasına mahkumiyetin bazı hakların kullanılmasını kendiliğinden engellediğini belirten Yıldız, siyasi yasak uygulamasının mahkemenin takdirine bağlı olmadığını savundu.

“KARARDA YAZILMASA DA UYGULANIR”

Feti Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mahkemenin bir takdir hakkı yoktur, tedbir olarak adlandırılan siyasi yasak ceza mahkumiyetinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.”

Yıldız, mahkeme kararında siyasi yasağın sehven belirtilmemiş olması halinde dahi kasten işlenen suçlarda bu uygulamanın yapılacağını ifade ederek, “Taksirli suçlarda siyasi yasak yoktur” dedi.

GÖZLER İSTİNAF SÜRECİNDE

Öte yandan ilk derece mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararı ile kararın kesinleşmesi farklı hukuki aşamalar olarak değerlendiriliyor. Dosyada istinaf süreci de önem taşıyor. TCK'nin 53'üncü maddesi kapsamındaki hak yoksunluklarının uygulanmasında hükmün kesinleşmesi belirleyici olacak.