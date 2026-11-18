İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada savunma yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in iddialarına tepki gösterdi.

Tugay, yazılı açıklamasında, hiçbir kanıt veya başka bir ifade olmamasına rağmen davada suçlanan bazı siyasilerin açıklamalarını büyük hayretle takip ettiğini belirtti.

Kurultayda partide bir değişim ihtiyacı olduğuna inanarak Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklediğini ifade eden Tugay, şunları kaydetti:

"Siyasetin normal işleyişi ve doğası gereği başka delegelerle görüşmeler yaptığım da gerçektir. Ama ben hiç kimseyle etik ve ahlak dışı bir görüşmeyi asla yapmadım. Hiç kimseye menfaat temin etmeyi vadetmedim ve böyle bir ahlaksızlığın bir parçası olmadım. Başka herhangi bir kimse tarafınca böyle bir eylemin gerçekleştiğine dair bilgim ve şahitliğim olmadığını da defaatle dile getirdim. Bugün sonucu henüz belli olmayan duruşma öncesinde eğer gerçekten suçları yoksa kendilerini savunmalarını beklediğimiz insanların kendi masumiyetlerini savunmaları gereken bir noktada, telaş içinde davayı kendi elleriyle siyasileştirip beni adeta bir günah keçisi ilan etmeye çalışmalarını aklım almıyor, vicdanım kabul etmiyor."