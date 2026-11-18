İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını resmen duyurdu. İspanyol devinin açıklamasının ardından Arda Güler de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yeni sözleşmeye ilişkin duygularını ve hedeflerini anlattı.

Milli futbolcu, Real Madrid formasını ilk giydiği gün hissettiği gururu bugün de yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid formasını ilk kez üzerime geçirdiğimde, devasa bir tarihin parçası olacağımı biliyordum. Bugün de aynı gururu ve aynı mutluluğu hissediyorum ama çok daha büyük bir sorumlulukla."

"BU EŞSİZ TARİHTE KENDİ İZİMİ BIRAKMAK İSTİYORUM"

Real Madrid'de uzun yıllar forma giymeyi ve yeni kupalar kazanmayı hedefleyen Arda Güler, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük kulübünde, adlarını futbol tarihine yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihte kendi izimi bırakmak."

FLORANTINO PEREZ'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez başta olmak üzere kulüpte kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Milli yıldız, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İlk günümden beri her zaman yanımda olan herkese; özellikle başkanımız Florentino Perez'e, aileme, takım arkadaşlarıma, tüm teknik ekibe ve birlikte çalıştığım antrenörlere teşekkür etmek istiyorum. Ve en özel teşekkür de bize her zaman sonsuz destek veren dünyanın dört bir yanındaki Madridistalara. Birlikte nice güzel günlere!"

SON SÖZÜ "2032" OLDU

Milli futbolcu, yeni sözleşmeden duyduğu mutluluğu dile getirerek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu kulübün bir parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. 2032."

2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde 126 karşılaşmaya çıktı ve 5 kupa kazandı. Milli futbolcu, yeni sözleşmeyle birlikte Real Madrid'deki kariyerini 2032 yılına kadar sürdürme konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.