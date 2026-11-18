İspanyol eski cinsel içerikli film yıldızı Amarna Miller'ın Suriye'deki tarihi ve dini mekanlara yaptığı ziyaret tartışma yarattı. Şam'daki Emevi Camii ve antik Palmira kentinden fotoğraflar paylaşan Miller'ın Suriyeli bakanlarla görüntülenmesi dikkat çekti. Ziyaret masraflarının devlet tarafından karşılandığı iddiaları gündeme gelirken Suriye Turizm Bakanlığı suçlamaları reddetti.

BAKANLARLA GÖRÜNTÜLENMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Hafta sonu Suriye'yi ziyaret eden Miller, Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih'in de aralarında bulunduğu yetkililerle bir araya geldi. Eski cinsel içerikli film yıldızının resmi davetli olarak ağırlandığı öne sürülürken dini mekanları ziyaret etmesine yönelik eleştiriler yükseldi. Bazı kullanıcılar ziyarete tepki gösterirken diğerleri Miller'ın geçmişteki mesleğinden bağımsız olarak ülkeyi gezme hakkı olduğunu savundu.

23 BİN 400 DOLAR HARCANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Suriye Kültür Bakanlığının Miller'ın seyahati için birinci sınıf uçak biletleri, konaklama ve ulaşım dahil 23 bin 400 dolar harcadığı iddiası tartışmaları büyüttü. Yetkililerden açıklama istenirken Turizm Bakanlığı, Miller'ın ülkeye kendi imkanlarıyla geldiğini belirterek ziyaretin devlet tarafından finanse edildiği iddiasını yalanladı.

TARTIŞMALARIN ARDINDAN FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Suriyeli gazeteci Ammar el-Memun, Miller ile Instagram üzerinden görüştüğünü ve oyuncunun hakkındaki iddiaları reddettiğini aktardı. Miller'ın güvenliğinden endişe ettiği için yazışmaların yayımlanmasına izin vermediğini belirten gazeteci, ziyaret fotoğraflarının da daha sonra oyuncunun hesabından kaldırıldığını bildirdi.

SURİYE'NİN TARİHİ MİRASINI ANLATMIŞTI

Seyahati kapsamında Emevi Camii, Palmira ve antik Bosra kentini gezen Miller, paylaştığı videolarda Suriye'nin tarihi uygarlıklarını ve savaşın kültürel mirasa verdiği zararı anlattı. Ugarit'in müzik ve yazı tarihindeki önemine de değinen eski oyuncunun ziyaretine ilişkin tartışmalar, paylaşımlarını kaldırmasının ardından da devam etti.