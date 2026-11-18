Ara transfer dönemi öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, eski futbolcusu Kim Min-jae'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı belirtildi.

Ancak Fenerbahçe'nin transferde önemli bir rakibi bulunuyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın da Kim Min-jae için girişimlere hazırlandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlı yönetimin, Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Kim Min-jae'yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı öne sürüldü. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in 30 yaşındaki savunmacının transferi için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ise takımın devre arasına zirve yarışından kopmadan girmesi halinde bu transfer için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu aktarıldı.

BAYERN MÜNİH SATIŞA SICAK BAKIYOR

Alman ekibinde bu sezon istediği süreleri bulamayan Kim Min-jae, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 10 resmi karşılaşmada 712 dakika sahada kaldı. Bayern Münih'in uygun bonservis teklifinin gelmesi halinde Güney Koreli futbolcunun satışını değerlendirebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın nasıl bir teklif sunacağına ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.

BEŞİKTAŞ'TA DJALO İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Kim Min-jae transferi için kadroda yer açmayı planlayan Beşiktaş'ın, Tiago Djalo ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların yabancı oyuncu kontenjanında yer açarak Güney Koreli stoperin transferini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi. İki ezeli rakibin transfer listesinde bulunan Kim Min-jae'nin geleceğinin ara transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.