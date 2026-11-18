Kolombiya Milli Takımı'nın Şili ile oynadığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, maçın ilk dakikalarında rakibiyle girdiği mücadelede sert bir darbe aldı.

Bir süre yerde kalan ve sağlık ekiplerinden yardım isteyen deneyimli savunmacı, oyuna devam etmeyi denese de yaşadığı ağrılar nedeniyle mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

24. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Türkiye saatiyle 02.00'de başlayan karşılaşmada Sanchez, 24. dakikada yerini Jhon Lucumi'ye bıraktı. Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden biri olan Kolombiyalı futbolcunun sakatlığının ciddiyeti henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılacak açıklama bekleniyor.

GALATASARAY'DA SAKATLIK KABUSU

Sarı-kırmızılı ekipte milli maçlar sırasında yaşanan sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın ilk 11'inde başlaması beklenen karşılaşmanın kadrosundan çıkarılmıştı. Rusya Milli Takımı'nda forma giyen Aleksey Batrakov ise sakatlığının ardından oynadığı karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan alınmıştı. Victor Osimhen, Rafael Leao ve Uğurcan Çakır'ın da sakatlık sorunlarının bulunduğu Galatasaray'da, Davinson Sanchez'in durumu yeni bir endişe yarattı.