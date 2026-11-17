Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkabileceği konuşuluyor.

NECATİ ŞAŞMAZ YERALTI DİZİSİNE Mİ KATILIYOR?

Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz'ın Yeraltı dizisinde konuk oyuncu olarak sürpriz bir rolle yer alabileceği öne sürüldü.

Ancak oyuncudan veya dizinin yapım ekibinden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Şaşmaz'ın projeye dahil olup olmayacağı ve olası rolünün ne olacağı henüz bilinmiyor.

SENARYOSUNU KARDEŞİ RACİ ŞAŞMAZ KALEME ALIYOR

İddiayı dikkat çekici kılan ayrıntılardan biri de Yeraltı dizisinin senaryo ekibinde Necati Şaşmaz'ın kardeşi Raci Şaşmaz'ın bulunması.

Kurtlar Vadisi'nin yaratıcı ekibinde de görev alan Raci Şaşmaz, yeni dizinin senaryosunu Berna Aruz ile birlikte kaleme alıyor.

HİKAYESİ VE ATMOSFERİ NEDENİYLE KURTLAR VADİSİ'NE BENZETİLİYOR

Yeraltı dünyasındaki güç mücadelelerini konu alan yapım, hikayesi ve atmosferi nedeniyle Kurtlar Vadisi ile benzerlikler taşıdığı yönünde değerlendirmelere konu oluyor.

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği Yeraltı dizisi, Türkiye'deki suç örgütleri ve karteller arasındaki iktidar mücadelesini merkezine alıyor.

Çarşamba akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımın, yayın hayatına başlamasının ardından reyting sıralamasında üst basamaklara yükseldiği belirtiliyor.