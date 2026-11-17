ABD ile yaşanan askeri gerilim ve çatışmaların ülkedeki ekonomik sıkıntıları daha da derinleştirdiği İran'da, batıdaki İlam eyaletinde meydana gelen ölümcül iş kazası sokak gösterilerini tetikledi.

13 İŞÇİ KAZADA CAN VERDİ

14 Kasım'da Dehloran ilçesinde NGL Dehloran petrol ve gaz şirketi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 13 işçi hayatını kaybetti, 14 ila 16 işçi yaralandı.

Savcılık açıklamalarına göre, yol güvenliğindeki ihmaller gerekçesiyle şirket yöneticisi ve İl Karayolu İdaresi Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

REJİM KARŞITI GÖSTERİLER YİNE BAŞLADI

Kazada ölen işçiler için adalet isteyen binlerce, 17 Kasım'da İlam eyaletine bağlı Abdanan kentindeki Veli Asr Meydanı'nda bir araya geldi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, kısa sürede yönetim karşıtı gösterilere dönüşen protestolarda kalabalık, yetkililerin istifasını isteyen sloganlar attı; ayrıca Besic milislerine ait pankartları indirdi.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, motosikletli güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Kent genelinde internet erişiminin ciddi şekilde kısıtlandığı ifade edilirken, gösterilerin şu an için Abdanan çevresiyle sınırlı kaldığı ve ülkenin ekonomik darboğaz ile dış gerilimlerin gölgesinde hassas bir süreçten geçtiği dönemde yaşandığı kaydediliyor.