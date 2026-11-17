Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında çekilen eski bir fotoğrafta Berke Özer, sarı-lacivertli forması ve atkısıyla görülüyor. Kalabalığın arasında iki kolunu havaya kaldıran küçük Berke, yıllar sonra aynı kulübün profesyonel takımında kaleci olarak görev yapacaktı. Çocukluk yıllarından kalan bu kare, bugün Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcunun kariyerinde katettiği yolu gözler önüne seriyor.

FENERBAHÇE'NİN KALESİNİ DE KORUDU

Berke Özer'in profesyonel futbol yolculuğu Altınordu altyapısında başladı. Paylaşılan kariyer tablosuna göre 2013 yılında Bucaspor altyapısından Altınordu'ya geçen Berke, burada farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği dönemde Avrupa deneyimi de yaşayan genç kaleci, 2019 yılında Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı. 2021 yılında Fenerbahçe'ye dönen Berke, sarı-lacivertli formayla kaleyi koruma fırsatı buldu. Çocukken tribünlerinde şampiyonluk sevinci yaşadığı kulübün yıllar sonra futbolcusu olması, kariyerinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

PORTEKİZ'DEN EYÜPSPOR'A, ORADAN LILLE'E

Berke Özer, 2022 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer oldu. 2023 yılının ocak ayında Eyüpspor'a geçen milli kaleci, aynı yılın temmuz ayında Ümraniyespor'a kiralandı. Sezon sonunda yeniden Eyüpspor'a dönen Berke, burada gösterdiği performansla kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

14 Ağustos 2025 tarihinde Fransa'nın Lille takımına transfer olan Berke Özer için kariyer tablosunda 4,5 milyon euro bonservis bedeli yer alıyor. Böylece çocukluk yıllarında Fenerbahçe tribünlerinde görüntülenen Berke'nin futbol yolculuğu, Fransa Ligue 1'e kadar uzandı.

FRANSA KARŞISINDA 7 KURTARIŞ YAPTI

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Berke Özer, performansıyla ön plana çıktı. Uzun bir aranın ardından milli formaya dönen başarılı kaleci, Fransız futbolcuların tehlikeli pozisyonlarında yaptığı 7 kurtarışla farkın açılmasını engelledi.

Kalesinde iki gol görmesine rağmen kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Berke, mağlubiyetin ardından en çok konuşulan milli futbolculardan biri oldu. Yıllar önce Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kutlayan küçük çocuğun bugün Fransa'da kulüp kariyerini sürdürmesi ve A Milli Takım'ın kalesinde görev yapması, yıllara yayılan futbol hikayesinin geldiği noktayı ortaya koydu.