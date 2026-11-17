İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kırmızı ışıkta aracıyla bekleyen Ferhat Y., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araca 16 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan Ferhat Y. hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin aracına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, peş peşe 16 el ateş etti. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Ferhat Y. ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çevrede operasyon başlattı. Saldırının nedeni ve şüphelinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.