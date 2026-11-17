ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 28 ilde toplam 2 bin 5 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlarda AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, partiler arasındaki oy oranları dikkat çekti.

AK PARTİ YÜZDE 29,7 İLE İLK SIRADA

Araştırmaya göre AK Parti yüzde 29,7 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. AK Parti'yi yüzde 25,4 ile Yeni Parti takip etti. İki parti arasındaki oy farkı 4,3 puan olarak ölçüldü. Ankette DEM Parti yüzde 9,5 ile üçüncü sıraya yerleşirken, MHP yüzde 7,7 ile dördüncü, İYİ Parti ise yüzde 7 ile beşinci oldu.

CHP'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de CHP'nin oy oranı oldu. Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 5,5 olarak ölçüldü. Bu sonuçla CHP, AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti'nin gerisinde altıncı sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'nin oy oranları yüzde 3,2 olarak ölçülürken, Zafer Partisi yüzde 3 ile bu iki partiyi takip etti.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

ASAL Araştırma'nın yayımladığı ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AK Parti: Yüzde 29,7

Yeni Parti: Yüzde 25,4

DEM Parti: Yüzde 9,5

MHP: Yüzde 7,7

İYİ Parti: Yüzde 7,0

CHP: Yüzde 5,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

Anahtar Parti: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 3,0

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0,8

Diğer: Yüzde 2,7

ANKET 28 İLDE 2 BİN 5 KİŞİYLE YAPILDI

ASAL Araştırma'nın paylaştığı bilgilere göre çalışma, 8-15 Kasım 2026 tarihleri arasında NUTS-2 bölgeleme sistemi esas alınarak 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde gerçekleştirildi. Toplam 2 bin 5 kişinin katıldığı araştırmada bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemi kullanıldı. Araştırmanın yüzde 95 güven düzeyinde ve ±2,43 hata payıyla hesaplandığı belirtildi.

Çalışmada yaş ve cinsiyet kotaları uygulanırken, 18 yaş ve üzerindeki seçmenlerin görüşleri alındı. Sonuçların, kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından elde edilen oranları yansıttığı ifade edildi.