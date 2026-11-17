(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Sözcü TV'ye yönelik operasyon nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sözcü TV yöneticileri İpek Özbey ve Saygı Öztürk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV ve internet sitesine kayyum atanması kararının ardından Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey ve Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede süreçle ilgili bilgi alan Genel Başkanımız, yaşanan durumdan duyduğu üzüntüyü belirterek Sözcü TV ailesine ve tüm medya çalışanlarına dayanışma duygularını iletmiştir. Basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının korunması gerektiğine inanıyor, bu süreçte tüm medya çalışanlarının yanında olduğumuzu vurguluyoruz."