Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim - Son Dakika
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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim

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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a seslendi: Bu göreve talibim
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Hakim ve savcıların 65 yaşında görevden ayrılmasını öngören Anayasa hükmünün değiştirilerek sınırın en az 72'ye çıkarılmasını öneren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Arınç, "Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız adalet bakanlığı yapmış kıymetli insanlarımızdan birisine veya bendenize izin ve görev verirse konuyu partiler arasına götürmek ve onlarla müzakere etmek görevine talibim. Bu işi en kısa zamanda başaracağımızı ümit ediyorum." dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, hakim ve savcıların 65 olan görevden ayrılma yaş sınırının en az 72’ye çıkarılması için Anayasa değişikliği yapılması gerektiğini belirterek bu konuda siyasi partilerle görüşmeye talip olduğunu açıkladı. Arınç, Cumhurbaşkanı’nın eski adalet bakanlarından birine ya da kendisine izin ve görev vermesi halinde konuyu partilerin gündemine taşıyıp müzakere yürütebileceğini söyledi.

ARINÇ: KESİN ÇÖZÜM, ANAYASA'NIN BU MADDESİNİ DEĞİŞTİRMEKLE MÜMKÜN

Arınç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tek başına bir ölçü olmamakla birlikte 65 yaş sınırını geçmişteki şartlara göre makul karşılayabiliriz. Ancak TÜİK, Türkiye'deki ortalama yaşam süresini geçen yıl 78,5 olarak açıklamıştı. Yaşadığımız sürece bakarak şunu düşünüyorum: Sayın Feti Yıldız'ın işaret ettiği konularda geçici bir çözüm bulunmalıdır. Ne var ki kesin çözüm, ancak Anayasa'nın bu maddesini değiştirmekle mümkündür.

"YAŞ SINIRI 72 OLARAK DÜZELTİLMELİ"

Anayasa değişikliği konusu, bence bu tespit ve düşüncelerimiz kendilerine anlatıldığında tüm kesimlerin makul karşılayacağı bir düzenlemedir. Anayasa'nın bu maddesi kalacaksa sınırın en azından 72 yaş olarak düzeltilmesi gerekir. İstenirse değişiklik sırasında bu madde mülga hale getirilebilir ve konu kendi içinde ayrı bir madde olarak değerlendirilebilir. Anayasayı değiştirmek zor olmamalıdır. Elbette bazı konularda çelişkiler ve itirazlar olabilir; ancak partilerin yaşadığımız bu yargı süreci içerisinde ortak şikayet noktasının bu olacağını düşünüyorum.

"GÖREVE TALİBİM"

Sayın Adalet Bakanımız konumu itibarıyla bu konuda taraf olmak istemeyebilir. Hukuk Politikaları Kurulu'na kesinlikle taraf olmasını arzu etmem; onların gündemi çok farklı. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız adalet bakanlığı yapmış kıymetli insanlarımızdan birisine veya bendenize izin ve görev verirse konuyu partiler arasına götürmek ve onlarla müzakere etmek görevine talibim. Bu işi en kısa zamanda başaracağımızı ümit ediyorum."

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SON DAKİKA: Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim - Son Dakika
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