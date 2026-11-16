Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti - Son Dakika
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Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti

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Galatasaray\'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti
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Galatasaray, 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı Süper Lig karşılaşmasının stat değişikliği nedeniyle RAMS Park'tan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, kararın RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanımak amacıyla alındığını açıkladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın stadının değiştirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanması planlanan mücadelenin Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını bildirdi.

STAT DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın resmî açıklamasında, stat değişikliğinin RAMS Park'ın zemininde yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, çalışmaların tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır."

BAŞAKŞEHİR YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Galatasaray, karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına destek veren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetimine teşekkür etti.

Açıklamada, başta Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve organizasyona katkı sağlayan yetkililere teşekkür edildi.

BİLETLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, stat değişikliğinin ardından karşılaşmanın biletlerine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde taraftarlarla paylaşılacağını duyurdu. Biletlerin geçerliliği ve yeni stadyumdaki yerleşim düzenine ilişkin henüz detay verilmedi.

Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti
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