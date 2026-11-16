Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı

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Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
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6 yorum

Elmadağ Kaymakamlığı’nın resmi X hesabından, Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara’nın aynı kurumda görev yapan personel Seyithan Erkuş ve babasını makamında ağırladığına ilişkin yapılan paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı. Kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında rutin ziyaretlerin duyurulmasına tepki gösteren kullanıcılar, "Yan odadan mı ziyarete geldi?" yorumlarıyla paylaşımın gerekliliğini sorguladı.

Kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında paylaşılan ziyaret ve kabul duyuruları zaman zaman tartışma konusu oluyor. Bunun son örneklerinden biri Elmadağ Kaymakamlığı’nın resmi X hesabında paylaşıldı.

Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara’nın, aynı kurum bünyesinde görev yapan Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Seyithan Erkuş ile babası Halil İbrahim Erkuş’u makamında kabul ettiğine ilişkin paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kurum bünyesinde görev yapan bir personelin kaymakam tarafından makamında kabul edildiğinin duyurulması üzerine çok sayıda kullanıcı paylaşımın gerekliliğini sorguladı.

"YAN ODADAN MI ZİYARETE GELDİ?"

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında hizmet ve çalışmalar yerine rutin ziyaretlerin öne çıkarılması eleştirildi. Kullanıcılardan bazıları, "Vatana millete hayırlı olsun. Ne zamandır görüşmüyordunuz?", "Abi, yazı işleri müdürü zaten kaymakamlık odasının karşısında çalışmıyor mu?", "Yan odadan mı ziyarete geldi?" ve "Kimse ziyaret etmeyince paylaşımdan eksik kalmamak için personel ziyaret etmiş" ifadelerini kullandı.

Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı

"DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VEREN TABLO"

Bazı kullanıcılar ise paylaşımı daha sert sözlerle eleştirerek, "Bu ziyaretler sayesinde vatandaş olarak rahat bir yaşam sürüyoruz", "Milletle dalga geçiyorlar. Bilinçli yapıyorlar" ve "Dosta korku, düşmana güven veren tablo" yorumlarında bulundu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • Kaplumbağa terbiyecisi Kaplumbağa terbiyecisi:
    Körlerle sağırlar birbirini ağırlar. Şu sosyal medyanın devlet kurumlarından kaldırılması lazım, sosyal medya hesapları halkın devlete ulaşması için kullanılmali devlet zaten istediği zaman istediğine ulaşır. 2 2
  • melih sari melih sari:
    artık ne kadar boş işler varsa onlarla ilgilenip haber yapıyorlar..bunu da sosyal mecrada iş yapıyormuş görüntüsü ile sergiliyorlar ülkenin cılkı çıktı.. 0 1 Yanıtla
  • Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    KAYMAK Makamı bu olsa gerek 0 1
  • yusuf.dikici46 yusuf.dikici46:
    İsterse Bay, bayan sekreterini de ağırlar, kime ne... Nasıl bir toplum olduk böyle... Personelin babası gelmiş, tabiiki de makamında ağırlayacak... 1 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Çağımızın riyâ çağı. 0 0 Yanıtla
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