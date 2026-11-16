Bahar Feyzan\'ın Özgür Özel\'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel’in, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı’nda tercih ettiği kıyafet, gazeteci Bahar Feyzan’ın eleştirisiyle tartışma konusu oldu. Feyzan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından gazeteciler Sinan Burhan ve Fuat Uğur da tartışmaya dahil oldu.

Bahar Feyzan

"RAHŞAN ECEVİT BİLE DAHA DERLİ TOPLU GİYİNİRDİ"

Gazeteci Bahar Feyzan, X hesabından yaptığı paylaşımda Didem Özel’in kurultaydaki kombinini eleştirdi. Feyzan, "Rahşan Ecevit bile daha derli toplu giyinir, nerede olduğunun farkında olurdu. Markadan, lüksten bahsetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"KILIK KIYAFET ÜZERİNDEN YORUM YAPMAK ÇİRKİNDİR"

Gazeteci Sinan Burhan ise Feyzan’ın paylaşımını alıntılayarak eleştiriye tepki gösterdi. Burhan, "Sayın Özgür Özel’in eşinin kıyafetine ilişkin bu yorumu yakıştıramadım. Kılık kıyafet üzerinden yorum yapmak çirkindir" dedi.

FUAT UĞUR: LİDER EŞİ AYNI ZAMANDA LİDERİ TEMSİL EDER

Gazeteci Fuat Uğur da tartışmaya katılarak Sinan Burhan’a yanıt verdi. Lider eşlerinin kıyafetleri üzerinden değerlendirme yapılabileceğini savunan Uğur, bunun dünyanın farklı yerlerinde de normal karşılandığını belirtti. Feyzan’ın lüks ve marka eleştirisi yapmadığını, şıklık ve zarafetin bunlarla ilgili olmadığını ifade eden Uğur, Didem Özel’in kıyafetini de "çok gündelik ve özensiz" bulduğunu ifade etti. Uğur, Emine Erdoğan’ın şıklığının ve zarafetinin de zaman zaman konuşulduğunu, bu konuda eleştiriler yapılabildiğini belirterek söz konusu değerlendirmelerin olağan olduğunu dile getirdi.

BAHAR FEYZAN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Bahar Feyzan ise kendisine yöneltilen eleştirilere yeni bir paylaşımla yanıt verdi. Geçmişte Meral Akşener’in evinin basılması, Emine Erdoğan’ın başörtüsünün eleştirilmesi ve Başak Demirtaş’a yönelik hakaretler karşısında sessiz kalanların şimdi tepki göstermesini eleştiren Feyzan, şu ifadeleri kullandı: "Meral Akşener'in evi basılırken, Emine Hanımın başörtüsü eleştirilirken, Başak Demirtaş'a küfürler yağarken hiç sesini çıkarmayanlar tam fırsatını bulmuş... Bayılıyorum bu iki yüzlülüğe... Köşe kapmaca gibi... Sahneye çıkan eleştiriye açıktır, kadın erkek fark etmez."