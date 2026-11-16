Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

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Kadir İnanır\'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
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2 yorum

Sanat dünyasında miras tartışmaları sürerken usta sanatçı Orhan Gencebay'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin gelişmelerin ardından konuşan Gencebay, henüz vasiyet hazırlamadığını belirterek mal varlığı konusunda ailesini işaret etti.

Kadir İnanır'ın mirasını Jülide Kural'a bırakmasına ilişkin tartışmaların ardından Orhan Gencebay da kendi mirası hakkında konuştu.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Gencebay, aileler arasında yaşanan miras anlaşmazlıklarından üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım" dedi.

"BENİM HER ŞEYİM ONLARIN ZATEN"

Mal varlığı konusunda ailesini işaret eden usta sanatçı, yakınlarına duyduğu bağlılığı şu sözlerle anlattı:

"Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var."

Gencebay'ın açıklamaları, sanat dünyasında miras konusunun yeniden konuşulduğu dönemde geldi.

Okurların en beğendiği yorum

“Eş ve çocukları olana işler kolay kanun eşit şekilde verip geçiyor asıl sıkıntı vasiyette !”

Tüm yorumlar (2)
Orhan GencebayKadir İnanırMagazinMirasSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • A B A B:
    Eş ve çocukları olana işler kolay kanun eşit şekilde verip geçiyor asıl sıkıntı vasiyette ! 6 0
  • Bülent Aksoy Bülent Aksoy:
    Olması gereken bu kadir inanır herşeyini Jülide hanıma bırakmış deniyor ama bir resmi nikahı çok görmüş ona yani seven insanda bi sevdiği kişiye resmi nikah kıyar bu hallere düşürmez 6 0
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SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı - Son Dakika
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