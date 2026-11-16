Kadir İnanır\'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Kadir İnanır'ın mirasını Jülide Kural'a bırakmasına ilişkin tartışmaların ardından Orhan Gencebay da kendi mirası hakkında konuştu.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Gencebay, aileler arasında yaşanan miras anlaşmazlıklarından üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım" dedi.

"BENİM HER ŞEYİM ONLARIN ZATEN"

Mal varlığı konusunda ailesini işaret eden usta sanatçı, yakınlarına duyduğu bağlılığı şu sözlerle anlattı:

"Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var."

Gencebay'ın açıklamaları, sanat dünyasında miras konusunun yeniden konuşulduğu dönemde geldi.