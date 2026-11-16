Kadir İnanır\'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanat dünyasında miras tartışmaları sürerken usta sanatçı Orhan Gencebay'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin gelişmelerin ardından konuşan Gencebay, henüz vasiyet hazırlamadığını belirterek mal varlığı konusunda ailesini işaret etti.
Kadir İnanır'ın mirasını Jülide Kural'a bırakmasına ilişkin tartışmaların ardından Orhan Gencebay da kendi mirası hakkında konuştu.
Sabah'a açıklamalarda bulunan Gencebay, aileler arasında yaşanan miras anlaşmazlıklarından üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım" dedi.
"BENİM HER ŞEYİM ONLARIN ZATEN"
Mal varlığı konusunda ailesini işaret eden usta sanatçı, yakınlarına duyduğu bağlılığı şu sözlerle anlattı:
"Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var."
Gencebay'ın açıklamaları, sanat dünyasında miras konusunun yeniden konuşulduğu dönemde geldi.
“Eş ve çocukları olana işler kolay kanun eşit şekilde verip geçiyor asıl sıkıntı vasiyette !”Tüm yorumlar (2)
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