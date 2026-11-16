Kayseri\'de dudak uçuklatan altın günü! 100 gramlık külçe dağıttılar

Kayseri'de bir grup kadın, şehirler arası düzenledikleri altın günü için bir evde bir araya geldi. Geleneksel altın günlerinden farklı olarak yüksek miktarda altının el değiştirdiği buluşmada ortaya sıra dışı görüntüler çıktı.

ÇEYREK ALTIN YERİNE 100 GRAMLIK KÜLÇE

"Şehirler arası 100 gram külçe altın günü" adı altında gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar, birbirlerine külçe altın verdi. Her biri 630 bin TL değerindeki altınların teslim edildiği anlarda kadınların neşeli tavırları dikkat çekti.

GÖSTERİŞLİ EVDE ZENGİN İKRAM SOFRASI

Öte yandan buluşmanın gerçekleştirildiği evin gösterişli dekorasyonu da dikkatlerden kaçmadı. Şık kıyafetlerle bir araya gelen kadınlar için pasta, tatlı, sarma ve çeşitli hamur işlerinden oluşan zengin bir ikram sofrası hazırlandı.