Güney Kore'de sınav birincisi itiraf etti: Mikro kamera ve yapay zekayla kopya çekmiş - Son Dakika
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Güney Kore'de sınav birincisi itiraf etti: Mikro kamera ve yapay zekayla kopya çekmiş

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Güney Kore\'de sınav birincisi itiraf etti: Mikro kamera ve yapay zekayla kopya çekmiş
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Güney Kore'de vergi müşavirliği sınavında 400 üzerinden 397,5 puanla birinci olan 34 yaşındaki Han Won-seok, soruları gizli kamerayla fotoğraflayıp yapay zekaya çözdürdüğünü itiraf etti.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore'de vergi müşavirliği sınavında birinci olan 34 yaşındaki Han Won-seok, minyatür bir kamera, cep telefonu ve yapay zeka araçları kullanarak kopya çektiğini itiraf etti.

Han, itirafını avukatı Lee Don-Ho'nun YouTube kanalında yayımlanan bir videoyla yaptı. Seul Emniyet Müdürlüğü'ne de yazılı itirafta bulunduğunu ve kopyayı nasıl çektiğini ayrıntılarıyla anlattığını söyledi.

Han, sınavın ilk aşamasında 400 üzerinden 397,5 puan almış, 160 sorudan yalnızca birini yanlış yapmıştı. Bu neredeyse kusursuz sonuç şüphe uyandırmış ve sosyal medyada tartışma başlatmıştı.

Videoda "Vergi müşavirliği sınavının hem birinci hem ikinci aşamasında elektronik cihazlar ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektim" diyen Han, "Soruları mikro kamerayla fotoğraflayıp yapay zekaya gönderdim, sonra cevapları akıllı telefonumdan kontrol ettim" ifadelerini kullandı.

İddialar ilk ortaya çıktığında suçlamaları reddeden Han, sınavda ikinci olan adayın duygularını düşündükten sonra fikrini değiştirdiğini söyledi. Sınavı dürüstçe geçen diğer adaylardan özür dileyen Han, "Benim yüzümden diğer başarılı adaylar da şüpheyle karşılanıyor gibi görünüyor" dedi. Kopyayı yalnızca para kazanmak ve ailesini yeniden gururlandıracak bir iş bulmak için yaptığını da ekledi.

İtirafın ardından Çalışma Bakanlığı ve İnsan Kaynakları Geliştirme Kurumu acil toplantı yaptı. Hükümet, sınavda yapay zekayla kopya çektiği belirlenenlerin yeterliliklerinin iptal edileceğini ve beş yıl boyunca sınava girmelerinin yasaklanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı politika sorumlusu Ha Jun-kyung da yeni önlemler alınacağını, "geçmişteki suçların" sonuna kadar takip edileceğini söyledi.

Seul polisi, itirafın avukat aracılığıyla ulaştığını doğrulayarak dosyanın soruşturmacılara verildiğini bildirdi. Skandal, ülkede her yıl yapılan ve kritik önem taşıyan üniversite giriş sınavından günler önce patlak verdi. Geçen ay da iki üniversite adayının Seul'deki iki üniversitenin sınavında yapay zeka gözlüğüyle kopya çekmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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