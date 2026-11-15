Rusyalı içerik üreticisi 59 kilo verdi: Eski kotu artık çok bol

Rusyalı içerik üreticisi 59 kilo verdi: Eski kotu artık çok bolGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'da yaşayan bir içerik üreticisi, spora başladıktan sonra 128 kilodan 69 kiloya inerek toplam 59 kilo verdi. Önceki ve son görüntülerini karşılaştıran genç kadın, bir zamanlar üzerine tam oturan kot pantolonunun artık bedeninden çok büyük kaldığını gösterdi.
Rusya'da yaşayan bir içerik üreticisi, spor yapmaya başlamasının ardından yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Başlangıçta 128 kilo olduğunu belirten genç kadın, kilo verme sürecinin sonunda 69 kiloya ulaştığını açıkladı. Toplam 59 kilo veren kadın, değişimini göstermek için önceki görüntüleriyle son halini karşılaştırdı. İki görüntü arasındaki fark dikkat çekti.
ESKİ PANTOLONUNUN İÇİNDE KAYBOLDU
Genç kadının fiziksel değişimini ortaya koyan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise eski kot pantolonu oldu. Kilo vermeden önce giydiği pantolonu yeniden deneyen kadın, kıyafetin artık kendisine oldukça bol geldiğini gösterdi. Bir dönem üzerine tam oturan pantolonun yeni görüntülerinde bedeninden çok daha büyük kaldığı görüldü.
59 KİLOLUK DEĞİŞİMİNİ GÖSTERDİ
Eski ve yeni görüntülerini karşılaştıran içerik üreticisi, yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaştı. Spor yapmaya başladıktan sonra 128 kilodan 69 kiloya düştüğünü belirten genç kadının son hali, geçirdiği fiziksel dönüşümü ortaya koydu.
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