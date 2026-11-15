Rusyalı içerik üreticisi 59 kilo verdi: Eski kotu artık çok bol

Rusya'da yaşayan bir içerik üreticisi, spor yapmaya başlamasının ardından yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Başlangıçta 128 kilo olduğunu belirten genç kadın, kilo verme sürecinin sonunda 69 kiloya ulaştığını açıkladı. Toplam 59 kilo veren kadın, değişimini göstermek için önceki görüntüleriyle son halini karşılaştırdı. İki görüntü arasındaki fark dikkat çekti.

ESKİ PANTOLONUNUN İÇİNDE KAYBOLDU

Genç kadının fiziksel değişimini ortaya koyan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise eski kot pantolonu oldu. Kilo vermeden önce giydiği pantolonu yeniden deneyen kadın, kıyafetin artık kendisine oldukça bol geldiğini gösterdi. Bir dönem üzerine tam oturan pantolonun yeni görüntülerinde bedeninden çok daha büyük kaldığı görüldü.

59 KİLOLUK DEĞİŞİMİNİ GÖSTERDİ

Eski ve yeni görüntülerini karşılaştıran içerik üreticisi, yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaştı. Spor yapmaya başladıktan sonra 128 kilodan 69 kiloya düştüğünü belirten genç kadının son hali, geçirdiği fiziksel dönüşümü ortaya koydu.