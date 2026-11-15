İrfan Can Eğribayat\'tan Fenerbahçe\'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu

Gençlerbirliği'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynadığı mücadeleyi değerlendiren deneyimli kaleci, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SPORCUSU OLARAK ÇIKTIM"

Fenerbahçe'ye karşı oynamanın güzel olduğunu belirten İrfan Can Eğribayat, "Eski takımınıza karşı oynamak güzel oluyor. Takım arkadaşlarınıza karşı oynamak güzel oluyor. Eski takım arkadaşlarınıza karşı. Gençlerbirliği maçında katkı verdiğim için çok mutluyum çünkü dediğim gibi Gençlerbirliği'nin sporcusu olarak çıktım ben o karşılaşmaya." dedi.

"TALISCA BANA GOL ATAMIYORDU"

Anderson Talisca ile antrenmanlarda yaşadığı rekabeti anlatan İrfan Can, Brezilyalı futbolcunun antrenmanlarda kendisine gol atmakta zorlandığını belirterek ''Özellikle mesela Talisca ile antrenmanlardan sonra çok fazla şut çalışması yapıyorduk. Orada da bana gol atamıyordu çok sinirleniyordu bana. Bunu söylediğim için yine sinirlenebilir. Maçta şut çekti bir tane ama uzaktan şutlarda gol atamamıştı. Maçtan sonra da konuştuğumuzda, 'Yine yemedin benden gol' dedi.'' ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sözlerine devam eden İrfan Can Eğribayat, "Hepsi değerli insanlar, zaten Fenerbahçe gibi bir camiada oynuyorlar. Ben de orada oynadım, oynadığım için çok mutluyum. Kariyerimin bir döneminin orada geçmesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gençlerbirliği oyuncusu olarak da o maçı kazandığımız için ayrıca keyifliydi benim için." açıklamasını yaptı.