Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu

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Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
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7 yorum

Fon soruşturmasında tutuklanan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in savcılığa verdiği ek ifade, dikkat çekici iddiaları gündeme getirdi. Özel, Tera Holding Başkanı Emre Tezmen'in ekonomi yönetiminin başına geçmek istediğini öne sürerken, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan ile yapılan görüşmeye dair de çarpıcı ifadeler kullandı. Fatma Betül Sayan Kaya ile bağlantısı da konuşulan Özel'in tahliye talebi reddedildi.

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, savcılığa verdiği ek ifadeyle dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in ekonomi yönetiminin başına geçmek istediğini öne sürerek, bu yöndeki konuşmalarını savcılığa anlattı.

Türkiye'nin sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, savcılığa verdiği ek ifadede, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Borsa İstanbul yönetimiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı ifadelere göre Özel, soruşturmanın aydınlatılması için savcılıkla iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

"EKONOMİNİN BAŞINA GELİRSEM HERKES GÖRECEK"

Özel'in ifadesinde öne çıkan başlıklardan biri, Emre Tezmen'in ekonomi yönetiminin başına geçme isteği oldu.

Tezmen ile zaman zaman yaptıkları konuşmalarda ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmeler duyduğunu ileri süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Tezmen, zaman zaman konuşmalarımızda 'Ekonominin başına gelirsem neler yapacağımı tüm Türkiye görecek. Öyle güzel çalışmalar yapacağım ki, herkes şaşıracak' diyordu."

<a class='keyword-sd' href='/fatma-betul-sayan-kaya/' title='Fatma Betül Sayan Kaya'>Fatma Betül Sayan Kaya</a> ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Emre Tezmen

ERİŞAH ARICAN İLE GÖRÜŞME İDDİASI

Erdin Özel, ifadesinde Emre Tezmen ile birlikte Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ı ziyaret ettiklerini de öne sürdü.

Özel'in iddiasına göre görüşmede Arıcan, mevcut ekonomi politikalarını eleştirerek Tezmen'e şu sözleri söyledi:

"Oğlum, siz yerli millisiniz. Ekonomi politikası başarısız, senin gibi yerli millî değerlerin ekonominin başında olmasını öne çıkaralım."

Özel ayrıca Tezmen'in Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeliğine aday gösterilmesini sağlayan kişinin de Erişah Arıcan olduğunu iddia etti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Erdin Özel'in adı, fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile yakınlığına ilişkin iddialarla da gündeme gelmişti.

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya, hâkimlik ifadesinde Erdin Özel'in kendisine yardımcısı olması için bazı siyasetçiler tarafından önerildiğini, ancak hiçbir dönemde yardımcısı olmadığını savunmuştu. Kaya, Emre Tezmen ile de hayatında yalnızca bir kez görüştüğünü söylemişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Savcılığa her türlü bilgi ve belgeyi sunmaya hazır olduğunu belirten Erdin Özel, TMSF hesabına gönüllü ödeme yaptığını da ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti.

Ancak Özel'in tahliye talebi kabul edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.

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Okurların en beğendiği yorum

“Bu fon olayı bir devrin batmasına neden olacak yazın bir kenara.”

Tüm yorumlar (7)
Fatma Betül Sayan KayaFon SoruşturmasıBorsa İstanbulErişah ArıcanFon kriziSiyasetEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (7)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Bu fon olayı bir devrin batmasına neden olacak yazın bir kenara. 10 0
  • Jeriko Jeriko Jeriko Jeriko:
    Allah bizi korumuş.. 10 0 Yanıtla
  • Eyüp sabri Tuncer Eyüp sabri Tuncer:
    Ak partili olarak yazıyorum bu bugünleri bir kenara not edin fetö bu işi memleketin başına çorap örer gibi ördü ama şuan sesizlik var 1 3 Yanıtla
  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Ana sunlara baj sen daha iceri girdikleri belki deigl tahliye taleb ediyorlar ula imamoglunun ki can degilmi anaa 2 0
  • Mustafa Derya Deniz Mustafa Derya Deniz:
    Haber diye koymuşlar Adam demiş İÇİ BOŞ BİR HABER BENDE ZANNETTİM Kİ ŞU ŞU ŞU ŞÖYLE PLAN YAPTIK FAHAN DEMİŞ 2 0
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SON DAKİKA: Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu - Son Dakika
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