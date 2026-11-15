Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni - Son Dakika
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Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni

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Fransa\'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni
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Fransa’da farklı şehirlerde haftalardır süren öğrenci eylemleri nedeniyle hükümet, havai fişek satışını 27 Kasım’a kadar yasakladı. Yerel basına göre havai fişekler, eylemlerde güvenlik güçlerine karşı ve okulları ateşe vermek için kullanılıyor. Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık 2 aydır süren eylemlerde 8 bin kişi gözaltına alındı.

Fransa’da lise öğrencilerinin başlattığı ve üniversite öğrencileriyle sendikaların da destek verdiği eylemler sürüyor. Hükümet, eylemlerde kullanılan havai fişeklere karşı önlem aldı.

Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni

HAVAİ FİŞEK SATIŞINA YASAK

Resmi gazetede yayımlanan hükümet kararnamesiyle havai fişek satışı 27 Kasım’a kadar yasaklandı. Yerel basında yer alan haberlere göre karar, eylemcilerin güvenlik güçlerine karşı ve okulları ateşe vermek için de kullandığı havai fişeklere karşı alındı.

Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni

Ülkenin Val-d’Oise vilayetindeki öğrenci eylemlerinde havai fişekler nedeniyle 3 eğitim çalışanı yaralanmış, liselerde de havai fişeklerle yangın çıkarılmıştı.

Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni

ÖĞRENCİ EYLEMLERİ 17 EYLÜL’DE BAŞLADI

Fransa’da lise öğrencileri, 17 Eylül’den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullara daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylem düzenliyor.

Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitime ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım’da yeniden canlandı.

Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni

EĞİTİM ÇALIŞANLARI GREVE GİTTİ

Eğitim çalışanları 5 ve 10 Kasım’da greve gitti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken, onlarca lisede öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verildi.

Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni

8 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 aydır süren eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açtı. Eylemlerde 300'e yakın eğitim personeli yaralanırken 8 bin kişi gözaltına alındı.

Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni
Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni
Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni
Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni
Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni
Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni
Kaynak: AA
PolitikaGüvenlikHükümetGüncelFransaEğitimDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni - Son Dakika
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