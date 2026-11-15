Fransa\'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni

Fransa’da lise öğrencilerinin başlattığı ve üniversite öğrencileriyle sendikaların da destek verdiği eylemler sürüyor. Hükümet, eylemlerde kullanılan havai fişeklere karşı önlem aldı.

HAVAİ FİŞEK SATIŞINA YASAK

Resmi gazetede yayımlanan hükümet kararnamesiyle havai fişek satışı 27 Kasım’a kadar yasaklandı. Yerel basında yer alan haberlere göre karar, eylemcilerin güvenlik güçlerine karşı ve okulları ateşe vermek için de kullandığı havai fişeklere karşı alındı.

Ülkenin Val-d’Oise vilayetindeki öğrenci eylemlerinde havai fişekler nedeniyle 3 eğitim çalışanı yaralanmış, liselerde de havai fişeklerle yangın çıkarılmıştı.

ÖĞRENCİ EYLEMLERİ 17 EYLÜL’DE BAŞLADI

Fransa’da lise öğrencileri, 17 Eylül’den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullara daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylem düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitime ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım’da yeniden canlandı.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI GREVE GİTTİ

Eğitim çalışanları 5 ve 10 Kasım’da greve gitti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken, onlarca lisede öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verildi.

8 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 aydır süren eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açtı. Eylemlerde 300'e yakın eğitim personeli yaralanırken 8 bin kişi gözaltına alındı.