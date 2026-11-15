Barajlardaki sızıntı kontrolü Fırat\'ın yatağını kuruttu, Roma mağaraları göründü

Atatürk ve Birecik barajlarında yürütülen sızıntı kontrolü çalışmaları nedeniyle su seviyesi düşürülen Fırat Nehri'nin Karababa Köprüsü çevresindeki yatağı kurudu.

Üzerine türküler ve şarkılar yazılan, bölgenin önemli su kaynaklarından Fırat Nehri'nde yaşanan çekilme, nehir yatağında geniş alanların ortaya çıkmasına neden oldu.

Köprünün altındaki bölümde suyun tamamen çekilmesiyle daha önce baraj suları altında kalan alanlar gün yüzüne çıktı.

Baraj suları altında olan Roma dönemine ait mağaralar su seviyesinin düşmesiyle görülmeye başlandı.

Su seviyesindeki düşüş üzerine bazı vatandaşlar, bu manzarayı görüntüledi, bazıları kuruyan nehir yatağına inerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doğa fotoğrafçısı Muhammed Aktürk, AA muhabirine, ilk kez nehrin kuruduğunu gördüğünü belirterek bu anı ölümsüzleştirmek için bölgeye geldiğini söyledi.

Bölge halkından Faruk Kalkan da ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştıklarını ifade etti.