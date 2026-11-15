Dirk Kuyt\'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından teknik ekipte değişikliğe gidildi. Sezon başında İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak sarı-lacivertli kulübe katılan Dirk Kuyt, yeni teknik ekibin planlamasında yer almadı. Bunun üzerine 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcıyla yollar ayrılırken, ayrılığın Fenerbahçe'ye maliyeti de ortaya çıktı.

KUYT'A 1 MİLYON 125 BİN EURO ÖDENDİ

Ortaya atılan iddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, Dirk Kuyt'ın sözleşmesinde sezon sonuna kadar yer alan maaş yükümlülüklerini karşıladı. Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki Şampiyonlar Ligi bonusunun da ödemeye dahil edildiği belirtildi. Böylece sarı-lacivertli kulübün Kuyt'a yaptığı toplam ödemenin 1 milyon 125 bin euroya ulaştığı ileri sürüldü.

ÖDEMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Dirk Kuyt'a ödendiği belirtilen tutarın 1 milyon euroluk bölümünü sezon sonuna kadar olan maaş ödemeleri oluşturdu. Kalan 125 bin euronun ise Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinde bulunan Şampiyonlar Ligi bonusundan kaynaklandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin teknik ekipte gerçekleştirdiği yeniden yapılanmanın ardından ortaya çıkan bu maliyet, Dirk Kuyt ayrılığının ekonomik boyutunu da gözler önüne serdi.