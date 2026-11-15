Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı

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Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
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2 yorum

NBA'de Los Angeles Clippers ile Oklahoma City Thunder arasında oynanan karşılaşmaya, tribündeki iki fenomenin cesur kıyafetleri damga vurdu. Brittany Renner ve Celina Powell'ın saha kenarındaki görüntüleri dikkat çekerken, özellikle Renner'ın arkasındaki seyircilerin bakışları objektiflere yansıdı.

ABD'de oynanan Los Angeles Clippers- Oklahoma City Thunder karşılaşmasında bu kez basketbolcular kadar tribündeki iki isim de dikkat çekti. Sosyal medya fenomenleri Brittany Renner ve Celina Powell, tercih ettikleri cesur kıyafetlerle maçın en çok konuşulan seyircileri arasına girdi.

Los Angeles'taki Intuit Dome'da oynanan karşılaşmayı saha kenarından takip eden ikilinin görüntüleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Özellikle Renner'ın tribündeki diğer seyircilerle aynı kareye girdiği fotoğraf dikkat çekti.

TRİBÜNDEKİ BAKIŞLAR FOTOĞRAFA YANSIDI

Los Angeles Times fotoğrafçısı Wally Skalij'in çektiği karede, Brittany Renner'ın kıyafetinin çevresindeki seyircilerin dikkatini çektiği görüldü. Fotoğrafın yayılmasının ardından Renner da görüntüye kayıtsız kalmadı.

Ünlü fenomen, kendi fotoğrafını alıntılayarak "Maça kim böyle giyinerek gelir ki..." ifadelerini kullandı.

Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı

BRITTANY RENNER VE CELINA POWELL KİM?

Brittany Renner, ABD'de fitness içerikleri, modellik çalışmaları ve televizyon programlarıyla tanınan bir internet fenomeni. Özel hayatıyla da magazin basınında yer alan Renner'ın NBA oyuncusu P.J. Washington ile bir çocuğu bulunuyor.

Celina Powell ise ünlü isimlerle yaşadığı ilişkiler hakkındaki açıklamaları ve internet yayınlarıyla tanınıyor. İkili, Zeus Network platformunda yayımlanması planlanan Toxic Twins adlı programda da birlikte yer alıyor. Programın 16 Kasım'da başlaması bekleniyor.

Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı

SAHADA CLIPPERS KAZANDI

Tribündeki görüntülerin dikkat çektiği karşılaşmada Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 113-112 mağlup etti. Ancak maçın ardından spor dışındaki en çok konuşulan ayrıntılardan biri Renner ve Powell'ın kıyafetleri oldu.

Oklahoma City ThunderLos Angeles ClippersBasketbolDünyaSporNBASon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • koca osman koca osman:
    Dekolte bacak, işte sana haber sondakika! Tebrikler haberler! Daha çok böyle haber yapın, daha çok daha çok! 0 0 Yanıtla
  • cahil.3424 cahil.3424:
    Çıplakları gözümüze sokma haberleri tüm hızla devam ediyor.Sizin Editör ne iş yapıyor acaba ? 0 0
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