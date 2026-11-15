İstanbul\'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu

Sultangazi’de zaman zaman görüldüğü belirtilen mavi renkli su, Alibeyköy Barajı çevresinde yaşayanların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, suyun balıklara ve tarıma zarar verdiğini düşünüyor.

“BÜTÜN İSTANBUL İÇİN KULLANILIYOR”

Cebeci Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Tahirçeoğulları, mavi suyun bölgedeki kot yıkama atölyelerinden geldiğini öne sürdü. Tahirçeoğulları, “Cebeci köyünde yaşıyoruz. Burada Habipler’den, kot yıkama fabrikalarından gelen mavi su var. Alibeyköy Barajı’nda balıklar yaşıyor. Biz burada senelerdir balık tutuyoruz ve bunu belediye de kullanıyor. Bütün İstanbul için de sulama da yapılıyor. O suyun akmasını istemiyoruz barajımıza” diye konuştu.

“ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ BALIK TUTUP YİYORUZ”

Mavi suyun balıkları ve tarımı tehdit ettiğini savunan Tahirçeoğulları, bölgede piknik yapanların da bulunduğunu söyledi. Tahirçeoğulları, “Buradaki balıkları da biz devamlı çocukluğumuzdan beri oltayla tutuyoruz, yiyoruz. Pikniğe gidenler var, o suyun zararlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“ARITMASINI YAPSINLAR, BARAJA AKMASIN”

İSKİ’nin müdahale ettiğini ancak kalıcı bir çözüm gerektiğini belirten Tahirçeoğulları, şu ifadeleri kullandı:

“İSKİ müdahale ediyor ama buralar daha önceden koruma altına alındı. Su havzası olduğu için buraya kanal döşendi. Onun arıtmasını yapsınlar. Ona göre düzenlemesini yapsınlar; baraja akmasın. Sonuçta bizim barajlarımız, balıklar var, çiftçilik yapan insanlarımız var, burada zarar görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, bu konuyla ilgilenirlerse seviniriz.”