Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
Haber Videosu

Bir zincir markette video çeken kadın ile kendisini uyaran market görevlisi arasında tartışma yaşandı. Çekim yapmasının yasak olduğu ve müşterilerin rahatsızlık duyduğu belirtilmesine rağmen video çekmeyi sürdüren kadın, "Ben istediğim yerde çekerim" diyerek tepki gösterdi. Tartışma sırasında görevliye yönelttiği "Sen beni kıskanıyorsun" sözleri ise dikkat çekti.

Bir zincir markette alışveriş sırasında video çeken kadın, market görevlisinin müdahalesiyle karşılaştı. Görevli, mağaza içerisinde çekim yapılmasının yasak olduğunu ve diğer müşterilerin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirterek kadından çekimi sonlandırmasını istedi.

Ancak uyarıyı kabul etmeyen kadın, "Ben istediğim yerde çekerim" diyerek çekime devam etti. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

"SEN BENİ KISKANIYORSUN"

Market görevlisi, "Geçen insanlar rahatsız oluyor, ben de gördüm, rahatsız oluyorum" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Kadının bu uyarıya verdiği yanıt ise tartışmanın seyrini değiştirdi.

Kendisini uyaran görevliye "Sen beni kıskanıyorsun, beni istediğin kişiye şikayet edebilirsin, ben de seni şikayet edeceğim" diyen kadın, geri adım atmadı.

UYARILARA RAĞMEN ÇEKİME DEVAM ETTİ

Market görevlisinin hem mağaza kurallarını hem de diğer müşterilerin rahatsızlığını gerekçe göstermesine rağmen çekimi sürdürmekte ısrar eden kadının tavrı dikkat çekti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, basit bir çekim uyarısından karşılıklı şikayet sözlerine kadar uzandı.

Sosyal MedyaSosyal MedyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Ne güzel kafalar Allah başka dert vermesin, 0 0
  • fyr8swy2jk fyr8swy2jk:
    yasak diye durdurulmaz, tabela asarsın çekerse gösterirsin be orada yazmış olacağın gibi çekerse kolundan tutup atarsın, madem uyarı yazın yok o zaman yasak denmez, lütfen çekmeyin eğer devam ederseniz sizi çıkarmamız gerekecek dersin, eğitim şart 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan 2-0’dan geri döndüler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan! 2-0'dan geri döndüler
Guendouzi’den çocuklarına büyük sürpriz Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu Guendouzi'den çocuklarına büyük sürpriz! Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu
Tam 34 kilo verdi Yeni halini görenler tanıyamıyor Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
Endonezya’da 22 yaşındaki kadın koşu bandından pencereye düşüp öldü Endonezya'da 22 yaşındaki kadın koşu bandından pencereye düşüp öldü
Maça damga vuran anlar Cristiano Ronaldo’yu böyle andılar Maça damga vuran anlar! Cristiano Ronaldo'yu böyle andılar
Murat Kurum, Burak Yılmaz’ın kızlarına takımlarını sordu: Yanıt güldürdü Murat Kurum, Burak Yılmaz'ın kızlarına takımlarını sordu: Yanıt güldürdü
30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı 30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Fenerbahçe’de büyük operasyon Emre Belözoğlu listeyi hazırladı Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
08:40
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
07:59
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı
07:39
Trump’ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Mossad harekete geçti
Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti
07:30
Kış lastiği uygulaması başladı Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek
02:39
Kamuda Kasım bordroları açıldı: Net maaş neden düşebilir
Kamuda Kasım bordroları açıldı: Net maaş neden düşebilir?
00:27
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
23:44
Mourinho’ya tavsiye sorusu: Shomurodov’dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
Mourinho'ya tavsiye sorusu: Shomurodov'dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
23:36
Fenerbahçe’de büyük operasyon Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
22:51
Tam 34 kilo verdi Yeni halini görenler tanıyamıyor
Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
22:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 08:58:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android