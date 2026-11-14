Endonezya'da 22 yaşındaki kadın koşu bandından pencereye düşüp öldü - Son Dakika
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Endonezya'da 22 yaşındaki kadın koşu bandından pencereye düşüp öldü

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Endonezya\'da 22 yaşındaki kadın koşu bandından pencereye düşüp öldü
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2 yorum
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Endonezya\'da 22 yaşındaki kadın koşu bandından pencereye düşüp öldü
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Endonezya'nın Pontianak kentinde 22 yaşındaki bir kadın, spor salonunun üçüncü katında koşu bandındayken açık pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre kadın havluyla yüzünü sildiği sırada geriye sendeledi. Olayın 2024 yılında yaşandığı belirtildi.

Endonezya'nın Pontianak kentinde bir spor salonuna giden 22 yaşındaki kadın, üçüncü katta bulunan koşu bandında egzersiz yapmaya başladı. Bir süre sonra yüzünü kurulamak için havlusuna uzanan kadın, bandın hareketini sürdürmesi üzerine ayakta kalmakta zorlandı. Geriye doğru sürüklenen genç kadın, koşu cihazının hemen arkasındaki açık bulunan pencereden aşağı düştü.

BİR ANLIK DENGE KAYBI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

2024 yılında meydana geldiği belirtilen olayda üçüncü kattan beton zemine düşen kadına ilk olarak çevredeki kişiler yardım etmeye çalıştı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye ulaştırıldı ancak doktorların müdahaleleri sonuç vermedi.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Spor salonundaki güvenlik kamerası, kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya koydu. Kayıtlarda kadının havluyla yüzünü sildiği sırada koşu bandının üzerinde geriye doğru sendelediği ve arkasındaki pencereden düştüğü anlar yer aldı.

Okurların en beğendiği yorum

“pencereye doğeu tersine koşu bandımı olur yahu?”

Tüm yorumlar (2)
EndonezyaYaşamDünyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sait turk sait turk:
    pencereye doğeu tersine koşu bandımı olur yahu? 4 0 Yanıtla
  • ozgurinnyc ozgurinnyc:
    buyur burdan yak şaka gibi 3 0
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