A Milli Takımımız için bir ihtimal daha var

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nın grubunu son sırada tamamlaması kesinleşti. Belçika karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son sıradan kurtulma şansını yitiren Ay-Yıldızlıların, bu sezon uygulamaya konulan statü değişikliği sayesinde A Ligi'nde tutunma ihtimali hâlâ devam ediyor.

YENİ STATÜ KURTULUŞ REÇETESİ OLABİLİR

Turnuvanın önceki dönemlerinde grup sonuncuları doğrudan bir alt lige düşerken, bu sezon D Ligi'nin kaldırılması ve gelecek yıldan itibaren liglerin 18'er takımlı 3 seviyeye düşürülmesi nedeniyle kurallarda istisnaya gidildi. Yeni statüye göre A Ligi'ndeki 4 grup sonuncusundan en kötü puana ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Geriye kalan diğer 2 grup sonuncusu ise A Ligi'nin en kötü iki grup üçüncüsü ve B Ligi grup ikincileriyle Mart 2027'de çift maç üzerinden play-off oynayarak ligde kalma mücadelesi verecek.

EN KRİTİK RAKİPLER ÇEKYA VE SIRBİSTAN

Grupta henüz puanla tanışamayan Türkiye, buna rağmen kendisi gibi puansız durumda olan Çekya'nın averajla önünde yer alıyor. Ligde kalma yolundaki diğer en ciddi rakip olan Sırbistan da puansız durumda bulunsa da Türkiye'ye kıyasla 3 gol daha iyi averaja sahip. Diğer gruptaki 3'er puanlı Norveç ve Galler'in hem puan hem de belirgin averaj üstünlüğü göz önüne alındığında, Ay-Yıldızlıların play-off bileti için Çekya ve Sırbistan'ı geride bırakması en gerçekçi hedef olarak öne çıkıyor.

GÖZLER FRANSA DEPLASMANINDA

Milli Takım, gruptaki altıncı ve son maçında Fransa'ya konuk olacak. Ay-Yıldızlılar zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde, doğrudan küme düşmeme hattında kalmak için diğer gruplardaki rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeye başlayacak.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

"Bizim Çocuklar" baraj maçı oynamaya hak kazanırsa UEFA Uluslar B Ligi grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Bu aşamada Milli Takım'ın karşısına çıkabilecek muhtemel rakipler arasında daha önce play-off turlarında mağlup ettiğimiz Macaristan ve Kosova'nın yanı sıra Bosna Hersek ile Slovenya bulunuyor.